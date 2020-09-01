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Матч "Динамо" – "Алкмаар" может быть перенесен на нейтральное поле: или киевлянам грозит поражение

1 сентября, 08:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Причина в том, что Нидерланды внесли Украину в "красную Covid-зону"

Поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и нидерландским АЗ "Алкмаар" может быть перенесен на нейтральное поле. Напомним, в этом сезоне УЕФА изменил правила отбора в основную сетку. Обладатель путевки в следующий раунд определится по итогам одного матча, он должен пройти 15 сентября в Киеве на "Олимпийском". Однако из-за карантинных ограничений гостевая сторона вправе потребовать перенести поединок в другую страну.

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"Тема возможного переноса матча "Динамо" – АЗ на нейтральное поле может решится завтра. Правительством Нидерландов Украина внесена в "красную Covid-зону" и ее посещение не рекомендуется, а по возвращении оттуда обязателен 14-дневный карантин. Согласно свежему медпротоколу УЕФА, в таких случаях команда, правительством страны которой введены некие ограничения по другим странам, имеет право затребовать у соперника матч на нейтральном поле. В случае отказа, команде-хозяйке грозит техническое поражение 0:3. Далее алгоритм таков – команды с помощью УЕФА определяют нейтральную страну и несут общие расходы.

В итоге имеем следующую ситуацию: если АЗ завтра запрашивает у "Динамо" нейтральное поле (на основании правительственных ограничений), отказать фактически не имеем права. Следовательно – нейтральное поле. И уже рассматривается запасной вариант Польша. На сегодняшний момент (вечер понедельника – прим.) таких просьб от АЗ не поступило. Ждем завтра", – говорится в сообщении Telegram-канала Динамо Киев Inside.

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Ранее букмекеры сказали, кто выиграет матч "Динамо" – "Алкмаар". Аналитики называют киевлян фаворитами поединка, но в основное время предрекают ничью 1:1.

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Смотрите, как "Динамо" по пенальти выиграло Кубок Украины-2020:

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Лига чемпионов Динамо Киев АЗ Алкмаар

Источник: Сегодня|Спорт

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