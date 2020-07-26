Матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Реал" оказался под угрозой срыва в Англии

Для всех, кто въезжает в страну из Испании, ввели 14-дневный карантин

Правительство Великобритании ввело 14-дневный карантин для всех, кто въезжает в страну из Испании, где зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции. Из-за этого правила под угрозой срыва оказался ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Реал" – сообщает Marca. Тогда как ранее мы писали, что "МанСити" и "Барселона" добились проведения ответных матчей Лиги чемпионов дома.

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Встреча "горожан" и "сливочных" запланирована на 7 августа. Матч должен пройти в Манчестере на стадионе "Этихад". Если "МанСити" и "Реал" не смогут сыграть в этот день в Англии, УЕФА может перенести встречу на нейтральное поле в Порту или Гимарайнш. Так как на стадионах Португалии будет доигран текущий сезон Лиги чемпионов, начиная со стадии 1/4 финала.

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Напомним, в первом матче 1/8 финала, который состоялся 26 февраля в Мадриде на арене "Сантьяго Бернабеу", победу одержал "МанСити" со скользким счетом 2:1. Авторами голов в английском клубе стали нападающий Габриэл Жезус и полузащитник Кевин Де Брёйне, в "Реале" — хавбек Иско.

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