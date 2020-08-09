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У Месси опухла нога: стало известно, сыграет ли Лионель с "Баварией" после неприятной травмы

9 августа, 17:22

Олег Люлька Олег Люлька

В ответном матче с "Наполи" аргентинский лидер "Барселоны" заработал не только пенальти, но и неприятное повреждение

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил неприятное повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи", однако травма оказалась не настолько серьезной, чтобы помешать аргентинцу сыграть в четвертьфинале турнира с "Баварией". Напомним, накануне "Барселона" обыграла "Наполи" 3:1, а Месси забил гол и ценой травмы заработал в пользу своей команды пенальти.

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В конце первого тайма субботнего матча с "Наполи" Месси получил сильный удар по ноге со стороны защитника итальянского клуба Калиду Кулибали. Сенегалец хотел выбить мяч из штрафной, но случайно ударил капитана каталонцев по левой лодыжке. После помощи системы VAR в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Луис Суарес.

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

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В том моменте Лионелю Месси долго оказывали медицинскую помощь. Его нога опухла. Но в итоге он сумел продолжить игру.

"Момент с Месси? Я видел его довольно хорошо. Это был очень сильный удар, но я не думаю, что в этом есть какая-то проблема", – заявил сразу после игры с "Наполи" главный тренер "Барселоны" Энрике Сетьен

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И вот, как сообщает Mundo Deportivo, стало окончательно известно, что травма, полученная в ответной встрече с "Наполи", не станет на пути участия Месси в игре 1/4 Лиги чемпионов с "Баварией". Этот матч состоится в Лиссабоне 14 августа.

Смотрите обзор матча "Барселона" – "Наполи" с травмой Месси

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травма Лига чемпионов Барселона Бавария Наполи Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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