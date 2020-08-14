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Месси попал в стартовый состав "Барселоны" на матч против "Баварии"

14 августа, 21:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сегодня гранды европейского футбола разыграют одну путевку в полуфинал Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы Барселоны и Баварии на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Поединок состоится сегодня в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж", начало – 22:00 по киевскому времени. "Барселона" – "Бавария" онлайн смотреть можно на нашем сайте. Также трансляция доступна на сервисе Oll.tv.

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В стартовый состав каталонского клуба попал нападающий Лионель Месси. Аргентинец получил повреждение в ответном поединке 1/8 финала против "Наполи" (3:1). К матчу с немцами он тренировался со специальной повязкой на ноге и до конца не было известно, сможет ли он сегодня выйти на поле с первых минут.

"Барселона": тер Стеген, Лангле, Альба, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Бускетс, Видаль, Семеду, Суарес, Месси.

"Бавария": Нойер, Алаба, Киммих, Боатенг, Гнабри, Дэвис, Алькантара, Перишич, Горетцка, Левандовски, Мюллер.

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Как мы писали ранее, Месси обиделся на судью и демонстративно не пожал ему руку после матча Лиги чемпионов. Турецкий арбитр обслуживал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи".

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Смотрите, как "Барселона" обыграла "Наполи":

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Лига чемпионов Барселона Бавария

Источник: Сегодня|Спорт

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