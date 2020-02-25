"Наполи" – "Барселона": онлайн матча Лиги чемпионов

Во вторник, 25 февраля, между собой сойдутся "Наполи" и "Барселона". Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в Италии на стадионе "Сан Паоло". По прилету в аэропорту команду Кике Сентьена встретили с градусниками – Месси и компанию проверили на коронавирус.

Онлайн матча "Наполи" – "Барселона"

Несмотря на некоторые разногласия с руководством "Барселоны" именно Месси остается главным двигателем команды. Аргентинский "волшебник" в матче чемпионата Испании отличился "покером" и не собирается останавливаться на достигнутом в матчах Лиги чемпионов. В свою очередь, "Наполи" демонстрирует неоднозначный футбол в Италии. После назначения Гаттузо на пост тренера, команда начала не очень, но в последних пяти поединка набрала отличных ход, выиграв все пять матчей.

Сравнение команд:

Кадровая ситуация:

Накануне первого матча Лиги чемпионов тренер "Барселоны" потерял самого универсального футболиста команды Серджи Роберто. Кроме него точно не выйдут на поле Луис Суарес, Усман Дембеле и Жорди Альба. Новичок "сине-гранатовых" Мартин Брейтуэйт не заявлен на Лигу чемпионов. В заявке на игру с "Наполи" числятся голкипер Иньяки Пенья, защитники Рональд Араухо и Серхио Акьеме, хавбеки Алекс Кольядо и Рикард Пуч.

Кроме того, не надо забывать и про коуча "Барселоны". Кике Сетьен не так давно пришел в клуб и для него игра в Неаполе станет первой в Лиге чемпионов.

Ориентировочные составы:

"Наполи": Мерет; Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руй; Фабиан Руис, Демме, Зелиньски; Кальехон, Мертенс, Инсинье

Не сыграет: Кулибали (бедро)

Под вопросом: Милик (колено), Лосано (приводящая мышца бедра), Хюсай (колено), Льоренте (грипп)

"Висят" на карточках: Кулибали, Льоренте

"Барселона": тер Стеген; Семеду, Пике, Лангле, Хуниор Фирпо; Артур, Бускетс, де Йонг; Месси, Гризманн, Ансу

Не сыграют: Суарес (колено), Дембеле (задняя мышца бедра), Альба (пах), Серхи Роберто (приводящая мышца)

"Висят" на карточках: Бускетс, Семеду

Легендарная личность в командах:

Диего Марадона на троне / Фото: Getty Images

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В свое время за оба клуба поиграл Диего Марадона. В "Барселону" аргентинский нападающий перешел в 1982 году, в дебютном сезоне выиграв с каталонцами Кубок и Суперкубок Испании. В 1984-м " Марадона перебрался в "Наполи", с которым завоевал Кубок УЕФА-1988/89, два скудетто, Кубок Италии и Суперкубок Италии.

Что говорили тренеры:

Дженнаро Гаттузо / Фото: Reuters

"Нам противостоит классная команда из классных игроков. Мы знаем, что будет тяжело. Но и я сам, и вся команда гордимся тем, что сыграем против более сильного клуба, который последние 10-15 лет является одним из лучших в мире. Мы не должны бояться. Надо уважать соперника и играть в свой футбол, с достоинством и полной концентрацией", – отметил тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо.

Кике Сетьен / Фото: Twitter

"Всегда предупреждаю игроков, чтобы ждали от соперника его лучшей игры. Каждая команда должна отдаваться на поле без остатка, и ближайший матч не будет исключением. Я знаю, на что способен "Наполи", они очень здорово смотрелись против команд высочайшего класса на групповой стадии. Убежден, что завтра нам будет противостоять выдающийся соперник", – рассказал наставник "Барселоны" Кике Сетьен.

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