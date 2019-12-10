"Наполи" / Фото: AFP

10 ноября в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся итальянский "Наполи" и бельгийский "Генк". Встреча пройдет в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло". Онлайн трансляция "Наполи" – "Генк" будет доступна на нашем сайте.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка итальянский клуб. На победу "Наполи" дается коэффициент 1,17. На успех бельгийского клуба можно поставить с коэффициентом 16,50. Ничья оценивается коэффициентом 7,80.

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"Наполи" выйдет из группы Е, если не проиграет в предстоящей встрече. Также подопечные Карло Анчелотти попадут в плей-офф ЛЧ независимо от результата этого матча, при условии, что "Зальцбург" не выиграет у "Ливерпуля".

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Есть вероятность, при которой у австрийской, итальянской и английской команд будет по 10 очков. В таком случае "Наполи" попадает в плей-офф ЛЧ с первого места из-за наибольшего количества очков, заработанных в личных встречах. Что касается "Генка", то команда при любом раскладе не выйдет из группы

Ранее мы писали, что главный тренер Карло Анчелотти может покинуть "Наполи" из-за конфликта с президентом. Руководство клуба недовольно выступлением команды и решило закрыть футболистов на базе, а те в знак протеста проигнорировали приказ. В итоге Анчелотти стал на сторону игроков.

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