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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Наполи"

"Наполи" / Фото: AFP

10 ноября в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся итальянский "Наполи" и бельгийский "Генк". Встреча пройдет в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло". Онлайн трансляция "Наполи" – "Генк" будет доступна на нашем сайте.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка итальянский клуб. На победу "Наполи" дается коэффициент 1,17. На успех бельгийского клуба можно поставить с коэффициентом 16,50. Ничья оценивается коэффициентом 7,80.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛиверпульЛиверпульЛив
5
3
1
1
11
8
3
10
Забитые 11
Пропущеные 8
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В В В П
2
НаполиНаполиНап
5
2
3
0
7
4
3
9
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: Н Н В Н В
3
ЗальцбургЗальцбургЗал
5
2
1
2
16
11
5
7
Забитые 16
Пропущеные 11
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н П П В
4
ГенкГенкГен
5
0
1
4
5
16
-11
1
Забитые 5
Пропущеные 16
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П Н П

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"Наполи" выйдет из группы Е, если не проиграет в предстоящей встрече. Также подопечные Карло Анчелотти попадут в плей-офф ЛЧ независимо от результата этого матча, при условии, что "Зальцбург" не выиграет у "Ливерпуля".

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Есть вероятность, при которой у австрийской, итальянской и английской команд будет по 10 очков. В таком случае "Наполи" попадает в плей-офф ЛЧ с первого места из-за наибольшего количества очков, заработанных в личных встречах. Что касается "Генка", то команда при любом раскладе не выйдет из группы

Ранее мы писали, что главный тренер Карло Анчелотти может покинуть "Наполи" из-за конфликта с президентом. Руководство клуба недовольно выступлением команды и решило закрыть футболистов на базе, а те в знак протеста проигнорировали приказ. В итоге Анчелотти стал на сторону игроков.

Смотрите, как "Наполи" проиграл "Роме" в чемпионате Италии:

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Лига чемпионов Наполи Генк

Источник: Сегодня|Спорт

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