Наставник "Челси" установил уникальное достижение среди английских тренеров

Фрэнк Лэмпард. Новый тренер "Челси" одержал первую победу / Фото: AFP

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В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский "Челси" одержал победу над "Лиллем" со счетом 2:1. Ранее мы рассказывали, что пьяный игрок "Челси" разругался с таксистом из-за чипсов.

Смотрите обзор матча "Лилль" – "Челси" :

Благодаря этой победе Фрэнк Лэмпард стал первым английским тренером с марта 2017 года, который выиграл в матче самого престижного клубного турнира. Ранее этого рекорда достигал лишь "Лестер", которым руководил Крейг Шекспир.

На данный момент команда Лэмпарда занимает третье место группе Н с тремя набранными балами.

Кстати, "Челси" пропустил от футболиста в бутсах со cвалки. Лондонский "Челси" одержал выездную победу над "Лиллем" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Победу "синим" принесли голы Абрахама и Виллиана.

Кроме того, появилось видео, бывший триумфатор чемпионата Англии устроил драку в ночном клубе. В конце августа полузащитника лондонского Челси Дэнни Дринкуотера, который находится в аренде в Бернли, избили возле ночного клуба в Манчестере.

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