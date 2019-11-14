Наставник "Манчестер Сити" лично поблагодарил фанатов, которые пришли на матч с "Шахтером"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола написал письмо каждому из 114 болельщиков, которые отправились в Украину на матч Лиги чемпионов.
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В письме наставник "горожан" поблагодарил каждого из фанатов за их поддержку в матче, который состоялся 18 сентября в Харькове в матче с "Шахтером".
Также Гвардиола сообщил, что клуб приглашает болельщиков за счет "Сити" посетить ответную встречу с "Шахтером", которая состоится 26 ноября.
Как мы писали ранее, расизмом на "Украинском классико" занялась полиция: против фанатов "Динамо" открыли дело. Ход этой работы находится на личном контроле руководства Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Также стало известно, какое максимальное наказание грозит "Динамо" за расистское поведение болельщиков. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрит это дело сразу же, как только Премьер-лига получит протокол арбитра встречи Николая Балакина.
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