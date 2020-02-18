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"Опасная команда, лучше "Реала": наставник "Боруссии" серьезно готовится к матчу против "ПСЖ"

18 февраля, 11:33

Пресс-конференция главного тренера "Боруссии" Дортмунд

Люсьен Фавр. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Люсьен Фавр. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Сегодня дортмундская "Боруссия" на своем поле примет французский "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Накануне наставник немецкой команды Люсьен Фавр поделился своими ожиданиями.

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"Конечно, выступления за "Боруссию" будут чем-то новым для Эрлинга Холанда, но в этом сезоне он уже играл в Лиге чемпионов с "Зальцбургом", так что, думаю, у него не уйдет много времени, чтобы полностью здесь освоиться.

При подготовке к этому поединку мы посмотрели ряд матчей "ПСЖ". Проанализировали игру его футболистов, и мы готовы к встрече с ними. Это очень опасная команда, которая показала в своей группе результат сильно лучше "Реала". Этим все сказано. В конечном итоге, все зависит от нашей игры", – сказал Фавор.

Отметим, что игроки "ПСЖ" Неймар, Преснель Кимпембе, Килиан Мбаппе, Пабло Сарабия и Тома Менье, пропустившие субботнюю встречу с "Амьеном", отправились в составе своей команды в Дортмунд. Попал на борт и 17-летний Танги Куасси, сделавший в выходные дубль.

Смотрите, как команды проводили свои предыдущие матч в Лиге чемпионов:

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"ПСЖ" разгромил "Галатасарай" (5:0):

"Боруссия" обыграла "Славию" (2:1):

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Лига чемпионов псж Боруссия Дортмунд Люсьен Фавр

Источник: UEFA.com

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