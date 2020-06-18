Вернер – в "Челси"! Самая влиятельная женщина мирового футбола представила топ-трансфер времен пандемии

Топ-трансфер времен пандемии! Лондонский "Челси" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Тимо Вернером из "Лейпцига". Сумма перехода составила 53 млн евро. В клубе Роман Абрамовича самый забивной немецкий форвард современности, ставший при этом и самым дорогим немецким игроком в истории, будет получать 10 млн евро в год. Борьбу за Вернера "Челси" выиграл у "Ливерпуля",ранее также претендовавшего на 24-летнего игрока.

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В "Челси" Тимо Вернер переберется в июле. Ему остается сыграть два матча чемпионата Германии за "Лейпциг" – в августовском плей-офф Лиги чемпионов в Лиссабоне Вернер немецкому клубу уже не поможет.

Напомним, Тимо Вернер перешел в "Лейпциг" в 2016 году, а до того защищал цвета "Штутгарта". В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счет 26 голов (3 – с пенальти) и 8 результативных передач.

Директор "Челси" Марина Грановская, которую называют самой влиятельной женщиной мирового футбола, по поводу перехода Тимо Вернера заявила следующее: "Мы очень рады, что Тимо Вернер решил присоединиться к "Челси". Он – игрок, которого жаждали по всей Европе, и это не удивительно, ведь у него такое редкое сочетание молодости, азарта и, в то же время, качеств признанного и проверенного игрока. Мы не можем дождаться, когда Тимо окажется в нашем составе, а до тех пор желаем ему всего наилучшего в оставшейся части сезона в "Лейпциге"

Смотрите, как забивает Тимо Вернер

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Напомним, накануне чемпионат Англии по футболу возобновился после 100-дневной паузы, связанной с коронавирусом. При этом в матче "Астон Вилла" – "Шеффилд Юнайтед" случился невероятный фейл: система электронной фиксации голов впервые в истории не увидела чистое взятие ворот.

Турнирная таблица чемпионата Англии

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