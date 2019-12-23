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"Подумал, что все кончено, умираю": футболист "Зальцбурга" перенес тайный инсульт

23 декабря, 21:07

Только сейчас выяснилась причина двухмесячного отсутствия в игре защитника "быков" Патрика Фаркаша

Патрик Фаркаш

Патрик Фаркаш / Фото: Getty Images

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Защитник австрийского "Зальцбурга" Патрик Фаркаш, команда которого едва не оставила за бортом Лиги чемпионов "Ливерпуль", признался, что перенес инсульт. Это случилось еще перед перед матчем ЛЧ против "Наполи" (2:3) в октябре, однако причину своего отсутствия в той игре футболист обнародовал лишь сейчас. Как оказалось, на базе своего клуба 27-летний австрийский защитник упал в обморок, а затем не мог двигаться и говорить.

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"Мне действительно нечего скрывать. Думаю, что каждый фанат должен знать, что со мной произошло. Перед матчем Лиги чемпионов против "Наполи" у меня случился инсульт, – рассказал в интервью ESPN Патрик Фаркаш, за свою карьеру выступавший в различных молодежных сборных Австрии. – Я был пленником своего тела. Хотел двигаться, но не мог. Я думал о том, что происходит, и ненадолго подумал, что все кончено и я могу умереть. Неприятные воспоминания. Надеюсь, что уже в 2020 году я снова сыграю за команду".

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Отметим, что после двухмесячного отсутствия защитник "Зальцбурга" вернулся к тренировкам со своей командой. Ему все еще требуется разжижение крови, однако он уверен, что вскоре возобновит карьеру: "Я хочу поддержать других людей и показать им, что из этого испытания можно выбраться с новыми силами".

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Добавим, что сборная Австрии, ряды которой в перспективе может пополнить Патрик Фаркаш, является соперником Украины по финальной части Евро-2020. Ранее экс-игрок австрийской сборной Ханс Кранкль, выступавший в свое время за "Барселону", пригрозил оставить Украину за бортом Евро.

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инсульт Лига чемпионов сборная Австрии Зальцбург Патрик Фаркаш

Источник: Сегодня|Спорт

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