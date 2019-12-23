"Подумал, что все кончено, умираю": футболист "Зальцбурга" перенес тайный инсульт

Защитник австрийского "Зальцбурга" Патрик Фаркаш, команда которого едва не оставила за бортом Лиги чемпионов "Ливерпуль", признался, что перенес инсульт. Это случилось еще перед перед матчем ЛЧ против "Наполи" (2:3) в октябре, однако причину своего отсутствия в той игре футболист обнародовал лишь сейчас. Как оказалось, на базе своего клуба 27-летний австрийский защитник упал в обморок, а затем не мог двигаться и говорить.
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"Мне действительно нечего скрывать. Думаю, что каждый фанат должен знать, что со мной произошло. Перед матчем Лиги чемпионов против "Наполи" у меня случился инсульт, – рассказал в интервью ESPN Патрик Фаркаш, за свою карьеру выступавший в различных молодежных сборных Австрии. – Я был пленником своего тела. Хотел двигаться, но не мог. Я думал о том, что происходит, и ненадолго подумал, что все кончено и я могу умереть. Неприятные воспоминания. Надеюсь, что уже в 2020 году я снова сыграю за команду".
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Отметим, что после двухмесячного отсутствия защитник "Зальцбурга" вернулся к тренировкам со своей командой. Ему все еще требуется разжижение крови, однако он уверен, что вскоре возобновит карьеру: "Я хочу поддержать других людей и показать им, что из этого испытания можно выбраться с новыми силами".
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Добавим, что сборная Австрии, ряды которой в перспективе может пополнить Патрик Фаркаш, является соперником Украины по финальной части Евро-2020. Ранее экс-игрок австрийской сборной Ханс Кранкль, выступавший в свое время за "Барселону", пригрозил оставить Украину за бортом Евро.
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