Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,46

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

Провалы и героизм "Челси": впервые пропустили трижды до перерыва, но отыгрались за 11 минут

6 ноября, 10:32

Лондонцы отметились несколькими уникальными достижениями

Рис Джейс - самый юный автор гола ЛЧ в истории "Челси"

Рис Джейс - самый юный автор гола ЛЧ в истории "Челси" / Фото: Reuters

Во вчерашней битве Лиги чемпионов "Челси" – "Аякс" в Лондоне, завершившейся ничьей 4:4, было зафиксировано несколько любопытных фактов. Самые интересные события суперматча можно узнать из онлайна "Челси" – "Аякс", который вел наш сайт.

Читайте также Видео голов и обзор матча "Челси" – "Аякс"

Первый тайм англичане проиграли 1:3, причем дважды забив в свои ворота. Как оказалось, "Челси" впервые за свои выступления в Лиге чемпионов пропустил три мяча в первом тайме.

Реклама

При этом парни Фрэнка Лэмпарда стали всего третьей английской командой, отыгравшей в еврокубках три гола. Сделали они это в интервале с 63-й по 74-ю минуту. Ранее подобное удавалось "Ливерпулю" в 2005 году, когда в финале Лиги чемпионов "красные" отыгрались у "Милана" со счета 0:3, а затем и победили в серии 11-метровых.

В тренде
Рейтинг ТОП-100 украинских спортсменов: кто популярен в социальной сети Instagram

Также в этом матче у "Челси" появился самый юный голеадор клуба в истории Лиги чемпионов. Рис Джеймс забил мяч в возрасте 19 лет 332 дней, сравняв счет.

Напомним, сегодня свой четвертый матч группового раунда проведет и чемпион Украины. "Шахтер" сыграет в Загребе с хорватским "Динамо". Онлайн "Шахтер" – "Динамо" уже ведется на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

рекорд футбол Лига чемпионов Челси Лондон Аякс Амстердам

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" Загреб – "Шахтер": онлайн дуэли на "Максимире", где может определиться вторая команда группы CЛига чемпионов
"Зенит" пал жертвой "быков" в Лиге чемпионов: Забитцер забивает, Ракицкий – наблюдаетЛига чемпионов
"Ливерпуль" малой "кровью" обыграл "Генк" и вышел на первое местоЛига чемпионов
"Барселона", "Ливерпуль" и другие: все результаты вторничных матчей Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Ливерпуль" – "Генк": где смотреть матч победителей Лиги чемпионов против "голодных" бельгийцевЛига чемпионов
Юрист из Германии рассудит судьбоносный матч
Юрист из Германии рассудит судьбоносный матч "Шахтера" в Лиге чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...
загрузка...