Провалы и героизм "Челси": впервые пропустили трижды до перерыва, но отыгрались за 11 минут

Рис Джейс - самый юный автор гола ЛЧ в истории "Челси" / Фото: Reuters

Во вчерашней битве Лиги чемпионов "Челси" – "Аякс" в Лондоне, завершившейся ничьей 4:4, было зафиксировано несколько любопытных фактов. Самые интересные события суперматча можно узнать из онлайна "Челси" – "Аякс", который вел наш сайт.

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Первый тайм англичане проиграли 1:3, причем дважды забив в свои ворота. Как оказалось, "Челси" впервые за свои выступления в Лиге чемпионов пропустил три мяча в первом тайме.

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При этом парни Фрэнка Лэмпарда стали всего третьей английской командой, отыгравшей в еврокубках три гола. Сделали они это в интервале с 63-й по 74-ю минуту. Ранее подобное удавалось "Ливерпулю" в 2005 году, когда в финале Лиги чемпионов "красные" отыгрались у "Милана" со счета 0:3, а затем и победили в серии 11-метровых.

Также в этом матче у "Челси" появился самый юный голеадор клуба в истории Лиги чемпионов. Рис Джеймс забил мяч в возрасте 19 лет 332 дней, сравняв счет.

Напомним, сегодня свой четвертый матч группового раунда проведет и чемпион Украины. "Шахтер" сыграет в Загребе с хорватским "Динамо". Онлайн "Шахтер" – "Динамо" уже ведется на нашем сайте.

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