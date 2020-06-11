Разгорается борьба за финал Лиги чемпионов: власти Турции уверены, что матч пройдет в Стамбуле

Несмотря на информацию от различных европейских изданий, что финальный этап Лиги чемпионов пройдет в Лиссабоне, министр спорта Турции Мехмет Касапоглу выразил уверенность в том, что финал главного континентального турнира все-таки состоится в Стамбуле.

"У меня нет сомнений в том, что этот финал пройдет наилучшим образом в Турции. Мы уверены, что получим хорошие новости 17 июня. Мы внимательно за этим следим, это очень важно", – цитирует Касапоглу AFP.

Отметим, что и УЕФА опровергает формат доигровки Лиги чемпионов в одной стране:

"Была создана рабочая группа с участием представителей лиг и клубов для изучения возможных решений относительно календаря и вариантов формата, при которых возможно завершение сезона. В настоящее время рассматриваются различные варианты, на данном этапе никаких решений не принято", – сообщили источнику в пресс-службе УЕФА.

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Напомним, что решающий матч Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле 30 мая, однако турнир был приостановлен еще в марте из-за пандемии коронавируса на стадии 1/8 финала. Путевки в четвертьфинал ЛЧ уже оформили "Пари Сен-Жермен", "Аталанта", "Атлетико" и "Лейпциг".

А в парах "Реал" – "Манчестер Сити" (первый матч – 1:2), "Челси" – "Бавария" (0:3), "Лион" – "Ювентус" (1:0) и "Наполи" – "Барселона" (1:1) еще предстоит провести ответные поединки.

Окончательное решение относительно формата завершения Лиги чемпионов и места проведения оставшихся матчей будет принято 17 июня исполкомом Союза европейских футбольных ассоциаций.

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