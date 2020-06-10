Сильнейший клуб Европы назовут 23 августа: появилось расписание плей-офф Лиги чемпионов в Португалии

Матчи пройдут на стадионах "Жозе Алваладе" и "Эштадиу да Луш" без зрителей

С каждым днем появляется все больше деталей о концовке сезона в Лиге чемпионов. Также стало известно предварительное расписание матчей нынешнего сезона, который планируется доиграть в августе. Ранее мы сообщали, что Москве не отдадут финал Лиги чемпионов из-за большого количества больных, скорее всего, решающие баталии еврокубка примет столица Португалии – Лиссабон.

Как сообщает испанское спортивное издание AS, ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые не успели сыграть до карантина из-за пандемии коронавируса, планируют провести 8 и 9 августа. Напомним, что еще не определился победитель в парах "Лион" – "Ювентус" (1:0), "Челси" – "Бавария" (0:3), "Наполи" – "Барселона" (1:1) и "Реал" – "Манчестер Сити" (1:2).

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После этого с 12 августа стартует мини-турнир в Португалии, где восемь команд сыграют в формате плей-офф из одного матча на стадионах "Жозе Алваладе" и "Эштадиу да Луш" без зрителей. Финал турнира запланирован на 23 августа в Лиссабоне. Однако окончательное решение должно быть принято Исполкомом УЕФА 17 июня.

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