"Реал" – "ПСЖ": у хозяев больше шансов на победу

Реал Мадрид / Фото: Twitter

"Реал Мадрид" во вторник, 26 ноября, проведет матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20, в котором сливочные на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде сыграют против французского "ПСЖ". Начало матча в 22.00. Смотреть поединок "Реал" – "ПСЖ" с яркими фото и видео голов можно будет на нашем сайте.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка испанский клуб. На победу "Реала" дается коэффициент 2,40. На успех французского клуба можно поставить с котировкой 2,77. Ничья оценивается коэффициентом 3,40.

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Напомним, в первом туре "ПСЖ" разгромил "Реал" со счетом 3:0. Клубы выступают в группе A. Лидером квартета является "ПСЖ", который с 12 очками уже вышел в плей-офф. На втором месте "Реал" с семью очками в активе. "Брюгге" и "Галатасарай" занимают третье и четвертое место.

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Ранее мы рассказывали, что команда Хосепа Гвардиолы перед игрой с "Шахтером" продолжила погоню за "Ливерпулем" в чемпионате Англии – "Манчестер Сити" обыграл дома "Челси" 2:1, оставшись на расстоянии в 9 очков от лидера АПЛ – команды Юргена Клоппа.

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