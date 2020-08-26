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Милевский и Хачериди помогли "Динамо" пройти дальше в Лиге чемпионов

26 августа, 23:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

Клуб из Бреста пробился в третий квалификационный раунд главного еврокубка

Брестское "Динамо" обыграло "Сараево" из Боснии со счетом 2:1 во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. В стартовом составе чемпиона Беларуси вышли два украинца – Евгений Хачериди и Артем Милевский. Все результаты второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Счет в матче был открыт уже на третьей минуте, когда Михаил Гордейчук откликнулся на передачу с фланга и в одно касание пробил по воротам. Мяч рикошетом от защитника залетел в сетку ворот.

Еще до перерыва Андрей Доканович сравнял счет, пробив из пределов штрафной после того, как его партнер оказался на газоне в борьбе с защитниками. Но в начале второго тайма Абдулай Диалло снова вывел белорусов вперед – он замкнул навес партнера с фланга.

Добавим, что Милевский отыграл 86 минут и был заменен на Быкова, а Хачериди отыграл весь поединок, но наш футболист не был бы собой, если бы не отхватил ненужное предупреждение. Незадолго до финального свистка украинец заработал желтую карточку за неспортивное поведение.

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Ранее мы писали, что Милевский рассказал, почему не праздновал победу своей белорусской команды в Лиге чемпионов. Брестское "Динамо" на фоне протестов в Беларуси разгромило "Астану" на предыдущем этапе.

Ранее мы писали, что определились потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 31 августа.

Смотрите, как "Динамо" играло в матче за Суперкубок Украины:

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Лига чемпионов Артем Милевский Евгений Хачериди Сараево Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

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