Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

"Шахтер" – "Аталанта": Марлос, Коноплянка и Малиновский начнут матч с лавки запасных

11 декабря, 18:58

Команды определились с составами на ключевой поединок в Лиге чемпионов

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Стали известны составы донецкого "Шахтера" и итальянской "Аталанты" на поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, встреча состоится сегодня в Харькове на стадионе "Металлист", начало – в 19:55. В случае победы "Шахтер" гарантирует себе выход в 1/8 финала турнира. "Шахтер" – "Аталанта" онлайн трансляция уже доступна на нашем сайте.

Читайте также:"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч года для украинского чемпиона

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру на решающий матч года выпустил следующий состав:

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Алан Патрик, Степаненко, Тайсон, Коваленко, Тете, Мораес.
Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Коноплянка, Соломон.

Реклама

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини снова оставил нашего Руслана Малиновского на лавке запасных.

"Аталанта": Голлини, Гимшити, Паломино, Масьелло, Госенс, Фройлер, де Рон, Кастань, Пашалич, Гомес, Муриэль.
Запасные: Спортьелло, Арана, Малиновский, Хатебур, Ибаньес, Траоре, Бэрроу

В тренде
Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года
Россия на четыре года осталась без международных соревнований

Итальянцы не дают Малиновскому общаться с украинскими СМИ

Что касается прогноза букмекеров на матч "Шахтер" – "Аталанта", то коэффициенты на успех гостей колеблются у разных букмекерских контор около 2.50, тогда как на хозяев – 2.60. Наименьший вариант на "Аталанту" дает William Hill – 2.45. На победу "Шахтера" ставки порой доходят до 2.70-2.77. На ничью дают 3.80-3.90.

Напомним, что в первом матче в Италии "горняки" одержали волевую победу, забив решающий гол на последних секундах встречи. При этом еще в первом тайме Андрей Пятов парировал удар с 11-метровой отметки.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов Шахтер Донецк Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Лион" – "Лейпциг": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция матча за выживание в Лиге чемпионов, стартовые составыФутбол
Месси в Донецке: сегодня исполняется 15 лет провальному дебюту Лео в Лиге чемпионов
Месси в Донецке: сегодня исполняется 15 лет провальному дебюту Лео в Лиге чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч года для украинского чемпионаФутбол
Грачев:
Грачев: "МанСити" был более статусной командой, но именно с "Аталантой" будет матч года"Лига чемпионов
Воробей:
Воробей: "Шахтер" будет играть первым номером против "Аталанты"Лига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...