"Шахтер" – "Аталанта": Марлос, Коноплянка и Малиновский начнут матч с лавки запасных

Команды определились с составами на ключевой поединок в Лиге чемпионов

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Стали известны составы донецкого "Шахтера" и итальянской "Аталанты" на поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, встреча состоится сегодня в Харькове на стадионе "Металлист", начало – в 19:55. В случае победы "Шахтер" гарантирует себе выход в 1/8 финала турнира. "Шахтер" – "Аталанта" онлайн трансляция уже доступна на нашем сайте.

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Главный тренер "горняков" Луиш Каштру на решающий матч года выпустил следующий состав:

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Алан Патрик, Степаненко, Тайсон, Коваленко, Тете, Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Коноплянка, Соломон.

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Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини снова оставил нашего Руслана Малиновского на лавке запасных.

"Аталанта": Голлини, Гимшити, Паломино, Масьелло, Госенс, Фройлер, де Рон, Кастань, Пашалич, Гомес, Муриэль.

Запасные: Спортьелло, Арана, Малиновский, Хатебур, Ибаньес, Траоре, Бэрроу

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Что касается прогноза букмекеров на матч "Шахтер" – "Аталанта", то коэффициенты на успех гостей колеблются у разных букмекерских контор около 2.50, тогда как на хозяев – 2.60. Наименьший вариант на "Аталанту" дает William Hill – 2.45. На победу "Шахтера" ставки порой доходят до 2.70-2.77. На ничью дают 3.80-3.90.

Напомним, что в первом матче в Италии "горняки" одержали волевую победу, забив решающий гол на последних секундах встречи. При этом еще в первом тайме Андрей Пятов парировал удар с 11-метровой отметки.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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