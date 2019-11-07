"Шахтер" вдвое перестрелял "Динамо": интересная статистика суперматча

С такими показателями украинский клуб вправе был рассчитывать на победу

Динамо Загреб - Шахтер / Фото: Reuters

Во вчерашнем феерическом матче в Загребе, где "Шахтер" спасся от поражения в добавленное время, статистические показатели оказались на стороне чемпиона Украины. Поэтому неудивительно, что донецкие игроки не только радуются, что отыгрались, но и отмечают, что рассчитывали в этом поединке на успех. Смотрите, как развивались события на "Максимире".

Несмотря на то, что счет в итоге оказался ничейным, гости нанесли почти вдвое больше ударов, чем хозяева. У "Динамо" – 9 ударов по воротам, из них 5 – в створ, тогда как у "Шахтера" – 16 и 8 соответственно. Неудивительно, что ассистент главного тренера Дарио Срна считает, что украинцы должны были победить.

По разу командам помогал каркас ворота. Соперники подали по два угловых, а вот в положение "вне игры" попадали только донецкие игроки.

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Подопечные Луиша Каштру больше соперника владели мячом: 56% против 44. И значительно превзошли его в передачах: 621 против 421, в том числе точных – 542 против 332. А вот двигались футболисты обеих команд приблизительно одинаково, преодолев по 109 км.

"Динамо" играло грубее, совершив 15 нарушений правил и заработав 6 желтых карточек. "Шахтер" 11 раз фолил, получив два "горчичника". Напомним, по одному сопернику рефери удалил. Смотрите, как Моро и Марлос получали красные карточки.

Удаление Моро

Удаление Марлоса

Решилось же все на последних секундах, когда Пятов заработал пенальти, а Тете его реализовал.

Сам вратарь "Шахтера" не считает себя героем. Он с партнерами не согласились бы на ничью, если бы им предложили ее до начала встречи.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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