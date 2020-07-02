"Шахтеру" на заметку: в Лиге чемпионов составили календарь на следующий сезон

В четверг УЕФА опубликовал календарь сезона в Лиге чемпионов на следующий сезон – 2020/2021. Прежде всего, стали известны даты матчей группового этапа и плей-офф. Информация об этом появилась на официальном сайте УЕФА. Как и ожидалось, стартует он позже, чем обычно, что в эпоху коронавируса не вызывает особого удивления. А пару недель назад УЕФА назвал дату старта сезона в Лиге чемпионов. Отборочные матчи начнутся 8 августа.

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Первый тур группового раунда пройдет 20 и 21 октября, 2-й – 27-28 октября, 3-й – 3-4 ноября, 4-й – 24-25 ноября, 5-й – 1-2 декабря, 6-й – 8-9 декабря. Поединки плей-офф начнутся 16 февраля. По традиции стадия 1/8 финала растягивается на месяц. Далее: четвертьфиналы назначены на апрель (6-7 и 13-14). Полуфиналы запланированы на 27-28 апреля и 4-5 мая.

Напомним, УЕФА отдал Стамбулу следующий финал Лиги чемпионов и подвинул Россию. Так что решающий матч должен состояться в Турции 29 мая. После чего футболисты будут готовиться к чемпионату Европы.

От Украины "Шахтер" сразу попадает в групповой этап, а серебряный призер УПЛ будет сражаться в квалификации.

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