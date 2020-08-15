Позор "Барселоны" в смешных фотожабах: Месси сравнили с козлом и уткой

Болельщики показали Месси, как убегать из "Барселоны" и уже предвкушают увольнение Сетьена

Немецкая "Бавария" и в меньшей степени испанская "Барселона" выдали феерическую игру в 1/4 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб обыграл грозного соперника с редким для футбола счетом 8:2. При этом команды успели обменяться голами уже к седьмой минуте. Если бы тогда игроки "Барселоны" знали, чем завершится матч против мюнхенцев…

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"Барселона" – "Бавария": какие рекорды и антирекорды были установлены в матче Лиги чемпионов

Этот поединок привлек внимание болельщиков со всего мира. Неудивительно, что с первых минут матча соцсети начали заполонять различные шутки и фотожабы. Приводим самые яркие из них:

"Барселона" должна была понять, что у них серьезные проблемы, когда Алаба забил автогол и просто отреагировал смехом".

По мнению пользователей Сети, именно так в эти минуты выглядели болельщики каталонского клуба.

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Естественно, еще во время матча был поднят вопрос об увольнении наставника "Барселоны" Кике Сетьена. И хотя сам тренер отказался говорить об отставке после встречи, фанаты уже представляли, как выгоняют наставника из клуба. По их мнению, это выглядело бы примерно так:

Или так:

Болельщиков и экспертов удивил тот факт, что лидер "Барселоны" Лионель Месси полностью растворился на поле. Они считают, что большая заслуга в этом защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса. Противостояние этих игроков хорошо иллюстрирует следующий твит.

Кстати, болельщики считают, что Месси нужно уходить из "Барселоны" и даже представили, как бы это выглядело:

Естественно, такое событие не могли проиллюстрировать знаменитым мемом с темнокожими гробовщиками, только им дорисовали лица игроков "Баварии".

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"Барселона" была последним представителем Испании в Лиге чемпионов. Ранее турнир покинули мадридские "Реал" и "Атлетико". Встреча неудачников выглядела бы примерно так:

Ну и напоследок болельщики предположили, как будут играть "Манчестер Сити" и "Лион" в сегодняшнем матче. Победитель этой пары в следующем раунде встретится с "Баварией".

Ранее мы писали, что защитник каталонцев Жерар Пике сравнил разгром от "Баварии" с достижением дна и заявил, что готов покинуть команду. По мнению испанца, клубу нужны срочные изменения.

Смотрите обзор матча "Барселона" – "Бавария" – 2:8:

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