Позор "Барселоны" в смешных фотожабах: Месси сравнили с козлом и уткой

Немецкая "Бавария" и в меньшей степени испанская "Барселона" выдали феерическую игру в 1/4 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб обыграл грозного соперника с редким для футбола счетом 8:2. При этом команды успели обменяться голами уже к седьмой минуте. Если бы тогда игроки "Барселоны" знали, чем завершится матч против мюнхенцев…
"Барселона" – "Бавария": какие рекорды и антирекорды были установлены в матче Лиги чемпионов
Этот поединок привлек внимание болельщиков со всего мира. Неудивительно, что с первых минут матча соцсети начали заполонять различные шутки и фотожабы. Приводим самые яркие из них:
"Барселона" должна была понять, что у них серьезные проблемы, когда Алаба забил автогол и просто отреагировал смехом".
По мнению пользователей Сети, именно так в эти минуты выглядели болельщики каталонского клуба.
Естественно, еще во время матча был поднят вопрос об увольнении наставника "Барселоны" Кике Сетьена. И хотя сам тренер отказался говорить об отставке после встречи, фанаты уже представляли, как выгоняют наставника из клуба. По их мнению, это выглядело бы примерно так:
Или так:
Болельщиков и экспертов удивил тот факт, что лидер "Барселоны" Лионель Месси полностью растворился на поле. Они считают, что большая заслуга в этом защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса. Противостояние этих игроков хорошо иллюстрирует следующий твит.
Кстати, болельщики считают, что Месси нужно уходить из "Барселоны" и даже представили, как бы это выглядело:
Естественно, такое событие не могли проиллюстрировать знаменитым мемом с темнокожими гробовщиками, только им дорисовали лица игроков "Баварии".
"Барселона" была последним представителем Испании в Лиге чемпионов. Ранее турнир покинули мадридские "Реал" и "Атлетико". Встреча неудачников выглядела бы примерно так:
Ну и напоследок болельщики предположили, как будут играть "Манчестер Сити" и "Лион" в сегодняшнем матче. Победитель этой пары в следующем раунде встретится с "Баварией".
Ранее мы писали, что защитник каталонцев Жерар Пике сравнил разгром от "Баварии" с достижением дна и заявил, что готов покинуть команду. По мнению испанца, клубу нужны срочные изменения.
Смотрите обзор матча "Барселона" – "Бавария" – 2:8:
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