"Сумасшедшая игра": эмоциональный комментарий Жуниора Мораеса после невероятного камбэка "Шахтера"

В добавленное время "горняки" сумели спасти, казалось бы, уже проигранный поединок с загребским "Динамо"

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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После суперволевой ничьей в Лиге чемпионов 3:3, которую вчера в Загребе в борьбе с местным "Динамо" вырвал "Шахтер", мы попросили прокомментировать события на поле автора второго мяча дончан Жуниора Мораеса.

"Это была сумасшедшая игра, – признал с улыбкой Мораес. – Сейчас я испытываю смешанные чувства. Мы не смогли победить, хотя начали очень хорошо. Но потом допустили ошибки и, когда после удаления в составе "Динамо" имели на одного игрока больше, не смогли этим воспользоваться для того, чтобы выиграть этот матч. Потом мы потеряли концентрацию, пропустили два гола, но проявили характер и боролись до самого конца. Мы верили, что можем сражаться и заполучить эту ничью. Так что с одной стороны я очень расстроен, потому что мы могли выиграть этот матч, но с другой – я счастлив, что мы бились до конца ради ничьей"

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Смотрите гол Жуниора Мораеса в ворота "Динамо" Загреб, который сократил разницу до минимума – 2:3 – и еще больше подстегнул "Шахтер" идти вперед к спасительному третьему мячу:

Благодаря этой выстраданной ничьей "Шахтер" по большему количеству выездных голов обошел в турнирной таблице загребское "Динамо", выйдя на второе место в квартете и став фаворитом в борьбе за вторую путевку в 1/8 Лиги чемпионов из группы С!

Отметим, что противостояние соперников "Шахтера" и загребского "Динамо" по группе С ознаменовалось сенсацией. "Манчестер Сити" потерял очки в матче против "Аталанты", завершившемся вничью 1:1.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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