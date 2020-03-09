Суперматч Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Боруссия" пройдет при пустых трибунах

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и дортмундской "Боруссией" в Париже на стадионе "Парк де Пренс" пройдет при пустых трибунах. Такое решение приняла местная полиция в связи с распространением коронавируса. Напомним, что в первой встрече немцы одержали победу со счетом 2:1.

Французские СМИ ранее сообщали, что "ПСЖ" провел массовую дезинфекцию всего стадиона, в том числе лестниц, пандусов, эскалаторов и других помещений, чтобы власти позволили зрителям присутствовать на ответственном матче. Но в итоге матч все же было решено провести на пустом стадионе.

Добавим, что свою борьбу с коронавирусом начал и УЕФА. Как мы уже писали, были запрещены рукопожатия в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Меры предосторожности будут действовать на матче "Вольфсбург" – "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы.

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Ранее мы рассказывали, как футболисты приветствуют друг друга после запрета на рукопожатие в Англии. Игроки улыбались друг другу, а некоторые нашли способ обойти запрет.

Смотрите, как "ПСЖ" и "Боруссия" играли в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

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