Суперволевая победа "Боруссии" над "Интером": обзор матча Лиги чемпионов

Команда из Дортмунда обыграла конкурента в борьбе за второе место в группе F

Вчерашняя битва между "Боруссией" и "Интером" на знаменитом стадионе в Дортмунде стала украшением четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Немецкая команда сумела вырвать победу, проигрывая после первого тайма 0:2. Зато во втором хозяева привели в восторг 66 тысяч зрителей, забив три мяча. Наш сайт вел онлайн матча "Боруссия" – "Интер".

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"Боруссия" – "Интер" – 3:2

Голы: Хакими (51, 77), Брандт (64) – Мартинес (5), Весино (40)

"Боруссия" (Д): Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Витцель, Вайгль, Санчо (Пишчек, 82), Брандт, Азар (Геррейру, 88), Гетце (Пако Алькасер, 64).

"Интер": Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Брозович, Кандрева, Бираги (Лазаро, 66), Весино (Сенси, 68), Барелла, Лукаку (Политано, 73), Мартинес.

Предупреждения: Азар (79) – Бираги (1), Шкриньяр (30), Кандрева (48)

Этот успех позволил коллективу Люсьена Фавра единолично занять второе место. Кроме того, "Боруссия" приблизилась к "Барселоне" на расстояние всего одного очка. Напомним, "Барселона" не сумела обыграть чешскую "Славию", неожиданно оступившись на "Камп Ноу".

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