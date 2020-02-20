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Такой вот Особенный: Моуринью не может выиграть в плей-офф Лиги чемпионов шесть лет

20 февраля, 08:27

Наставник английской команды снова ушел с поля побежденным

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью любит подчеркивать свои достижения и завоеванные титулы. Сам себя он периодически называт Особенным. Однако минувшей ночью португальский специалист продолжил не очень приятную серию, которую вряд ли занесет себе в актив. Как мы сообщали, "Лейпциг" обыграл "Тоттенхэм" в 1/8 финала Лиги чемпионов, пропустив единственный мяч с 11-метрового.

Оказывается, Моуринью никак не может добыть победу с командой в матчах на выбывание самого престижного клубного турнира Европы уже почти шесть лет! Последний раз он выигрывал весной 2014 года – во время второго пришествия в лондонский "Челси". Тогда англичане справились с французским "ПСЖ" со счетом 2:0.

С тех пор Жозе провел семь матчей в плей-офф: четыре – во главе того-таки "Челси", два – с "Манчестер Юнайтед" и один – с "Тоттенхэмом", сообщает Sky Sports.

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Узнайте, как обидчик Моуринью, Юлиан Нагельсманн, установил рекорд Лиги чемпионов, став самым молодым тренером в плей-офф.

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Смотрите видеообзор матча "Тоттенхэм" – "Лейпциг" в первом раунде плей-офф

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Лига чемпионов Лейпциг Жозе Моуринью Тоттенхэм плей-офф

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