Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,08
26,33

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

Тайсон настраивается на бой с "Аталантой": "Все будет совсем по-другому"

30 сентября, 20:25

Капитан "горняков" надеется, что команда продемонстрирует свой максимум и отдаст все силы ради победы

Тайсон

Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Полузащитник и капитан донецкого "Шахтера" Тайсон принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне поединка второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой". Ранее га вопросы журналистов ответил наставник "Шахтера" Луиш Каштру.

– Каковы твои ожидания от матча с "Аталантой" и что говорят партнеры о предстоящей встрече?

– Настраиваемся на трудное противостояние, на сильного соперника. Важен каждый поединок. В любом соревновании, игре ты должен выходить и полностью отдаваться на поле. Мы прекрасно знаем, насколько сложным будет завтрашний противник. Должны показать максимум, отдать все силы и уйти со стадиона с пониманием, что сделали все, что могли.

– Знаком ли ты с капитаном "Аталанты" Алехандро Гомесом, который также в свое время выступал в Украине, и можно ли сказать, что завтра на поле будет ваше с ним противостояние?

Реклама

– Да, хорошо знаком: и я, и Марлос играли вместе с ним в "Металлисте". Гомес – отличнейший футболист, вне всяких сомнений. Но я ни в коем случае не думаю, что завтра будет встреча Тайсона и Гомеса, – играет команда с командой. Когда "Шахтер" побеждает, то побеждает не только Тайсон или Марлос, а весь коллектив, поэтому важно быть максимально настроенными именно как команде. И нельзя персонализировать, говорить, что встретятся Тайсон и Гомес. Завтра матч "Шахтера" и "Аталанты".

– При подготовке какой из поединков "Аталанты" дал больше информации: в Загребе, где итальянцы пропустили четыре мяча, или когда они сами отлично действовали в нападении? Что завтра важнее: быть сильными в атаке или надежными в обороне?

В тренде
Выбираем мисс сборной Украины на ЧМ по легкой атлетике: голосуй за красоток!
Юлия Левченко

– Важно и атаковать, и хорошо обороняться. Мы просматривали все эти игры, но они остались в прошлом. Мы тоже выйдем после негативного результата с "Манчестер Сити", и все будет совсем по-другому. Футбол дает разные возможности. Нельзя приезжать и только защищаться. Наша команда покажет свою игру, как мы это делаем дома и всегда. Демонстрировать качественный и красивый футбол – будем стараться это делать от первой до самой последней минуты.

Матч "Аталанта" – "Шахтер" будет ключевым для "горняков" в борьбе за второе место в группе и выход в 1/8 финала главного еврокубка. Напомним, в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл дома "Манчестер Сити" 0:3.

В свою очередь, "Аталанта" в Лиге чемпионов стартовала с поражения от загребского "Динамо" 0:4.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов Шахтер Донецк Тайсон футболист Аталанта

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Молодой талант и воспитанник
Молодой талант и воспитанник "Шахтера" попали в список восходящих звезд Лиги чемпионовЛига чемпионов
Ключевой матч
Ключевой матч "Шахтера" в Лиге чемпионов будет судить юрист, нефартовый для "Динамо"Лига чемпионов
В Милане
В Милане "Шахтеру" сделали зеленый коридор, а Коноплянку ждали персональные фанатыЛига чемпионов
Определились три следующих хозяева финальных матчей Лиги чемпионов
Определились три следующих хозяева финальных матчей Лиги чемпионовЛига чемпионов
Это не Зинченко: немецкий лидер
Это не Зинченко: немецкий лидер "МанСити" рассказал, кто научил его фразе "Слава Украине!"Футбол
Вот-вот родит: беременная жена Малиновского совершила интимный ритуал перед игрой
Вот-вот родит: беременная жена Малиновского совершила интимный ритуал перед игрой "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов

Новости партнеров

Loading...