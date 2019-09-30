Тайсон настраивается на бой с "Аталантой": "Все будет совсем по-другому"

Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Полузащитник и капитан донецкого "Шахтера" Тайсон принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне поединка второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой". Ранее га вопросы журналистов ответил наставник "Шахтера" Луиш Каштру.

– Каковы твои ожидания от матча с "Аталантой" и что говорят партнеры о предстоящей встрече?

– Настраиваемся на трудное противостояние, на сильного соперника. Важен каждый поединок. В любом соревновании, игре ты должен выходить и полностью отдаваться на поле. Мы прекрасно знаем, насколько сложным будет завтрашний противник. Должны показать максимум, отдать все силы и уйти со стадиона с пониманием, что сделали все, что могли.

– Знаком ли ты с капитаном "Аталанты" Алехандро Гомесом, который также в свое время выступал в Украине, и можно ли сказать, что завтра на поле будет ваше с ним противостояние?

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– Да, хорошо знаком: и я, и Марлос играли вместе с ним в "Металлисте". Гомес – отличнейший футболист, вне всяких сомнений. Но я ни в коем случае не думаю, что завтра будет встреча Тайсона и Гомеса, – играет команда с командой. Когда "Шахтер" побеждает, то побеждает не только Тайсон или Марлос, а весь коллектив, поэтому важно быть максимально настроенными именно как команде. И нельзя персонализировать, говорить, что встретятся Тайсон и Гомес. Завтра матч "Шахтера" и "Аталанты".

– При подготовке какой из поединков "Аталанты" дал больше информации: в Загребе, где итальянцы пропустили четыре мяча, или когда они сами отлично действовали в нападении? Что завтра важнее: быть сильными в атаке или надежными в обороне?

– Важно и атаковать, и хорошо обороняться. Мы просматривали все эти игры, но они остались в прошлом. Мы тоже выйдем после негативного результата с "Манчестер Сити", и все будет совсем по-другому. Футбол дает разные возможности. Нельзя приезжать и только защищаться. Наша команда покажет свою игру, как мы это делаем дома и всегда. Демонстрировать качественный и красивый футбол – будем стараться это делать от первой до самой последней минуты.

Матч "Аталанта" – "Шахтер" будет ключевым для "горняков" в борьбе за второе место в группе и выход в 1/8 финала главного еврокубка. Напомним, в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл дома "Манчестер Сити" 0:3.

В свою очередь, "Аталанта" в Лиге чемпионов стартовала с поражения от загребского "Динамо" 0:4.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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