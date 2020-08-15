Тренер "Баварии": "Нужно перезарядиться. В следующем матче начнем все сначала"

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик рассказал, за счет чего его команда сумела обыграть "Барселону" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, немцы отгрузили сопернику восемь мячей, а те смогли ответить только дважды, да и то один из мячей мюнхенцы забили сами себе.

"Знали, что, если окажем на них давление, у нас появятся шансы. У нас очень мастеровитые и энергичные игроки. Сейчас нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующем матче. Там мы начнем все сначала. Мюллер заслуживает звание лучшего игрока матча, он задавал тон в нападении, но я должен похвалить всю команду, за то, что мы сохраняли эту интенсивность в нападении все 90 минут", – приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Реклама

Напомним, ранее главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен не стал говорить о своей вероятной отставке. Тренер согласен, что клубу нужны изменения, но не уверен, что первым полетит его голова.

А вот защитник каталонцев Жерар Пике сравнил разгром от "Баварии" с достижением дна и заявил, что готов покинуть команду. По мнению испанца, клубу нужны срочные изменения.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама