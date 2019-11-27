Тренер "Шахтера" Луиш Каштру после ничьей с "МанСити": "Мы сыграли просто фантастически. Говорю это обо всех"

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После исторической ничьей с "Манчестер Сити" главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру выглядел спокойным и в то же время довольным результатом.

– Вы не раз говорили о том, что сейчас вы омолаживаете команду. Молодые игроки соревнуются с более опытными за место в составе. Ваша оценка этой ситуации?

– На самом деле в работе с футболистами я редко смотрю на возраст. Думаю, неправильно разделять их на молодых и более опытных. Я рассматриваю качества. Мы сыграли просто фантастически. Говорю это абсолютно обо всех ребятах. Да, не стоит забывать, что у нас были игроки, которые еще могут выступать за U19 или U20. Пятеро наших футболистов – до 23 лет. И все же сейчас не нужно проводить разделение на молодых и опытных, важно растить игроков, стараться, чтобы они становились все продуктивнее. Это не может не радовать тренера. Я могу поздравить всех ребят – они проявили себя на поле просто фантастически.

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– Соломон снова стал секретным оружием. Планируете ли использовать его больше в следующих поединках?

– Соломон в принципе сейчас не должен был играть: он получил травму три недели назад в одном из выездных матчей. Было разрешение медицинского департамента, что Манор может провести только 20–25 минут, то есть мы не собирались выпускать его в стартовом составе. Но я предпочитаю говорить о продуктивности не отдельных футболистов, а команды. С точки зрения коллективной работы ребята прекрасно себя показали, и в моменте с голом все было отлично разыграно. Мы можем сказать и о Сикане, и о Маркосе Антонио – они вышли и помогли. И все же я хочу говорить о команде в общем. Важно, чтобы все ребята прогрессировали, с каждым годом становились лучше. Карьера игрока длится не год и не два, это достаточно долгий путь, и очень важно выбирать оптимальные моменты, предоставляя футболистам возможности. У нас каждый много трудится и зарабатывает свое время.

– "Шахтер" заслужил ничью?

– Любой результат я всегда принимаю нормально. Завершившийся матч никогда не оценивается количеством угловых, фолов, владением или голевыми моментами. Хотя есть определенные цифры, на которые мы должны смотреть. Очень много работали и мы, и "Сити". Могли победить мы, мог соперник. Факт в том, что закончили 1:1, – видимо, таков заслуженный результат для обеих команд.



– Как вы оцениваете турнирное положение после победы "Аталанты" над "Динамо"?

– Как, в принципе, мы и ожидали, все решится в последнем туре. Перед встречей с "Сити" мы играли в Загребе и понимали: если терпим поражение, то фактически вылетаем из турнира. А пока этот матч ничего не решил. Предстоит последний матч в группе с "Аталантой", где все будет определено.

– Что с Мораесом? Насколько серьезна его травма?

– Он почувствовал небольшую, но острую боль в копчике. Возможно, он мог играть на самопожертвовании до самого конца, однако мы не стали рисковать. Надеемся, что Мораес восстановится как можно скорее.

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– Было видно, что Сикан очень волнуется перед дебютом в Лиге чемпионов. Что вы сказали ему в тот момент?

– Я семь лет отработал в Академии "Порту" и знаю, как воспитывать молодых игроков, прекрасно понимаю, что ребята чувствуют в такие моменты. Сикан отличный футболист. Он усердно трудится, старается, всегда ждет своей возможности. И этот шанс у него появился. Очень важный момент для самого Даниила, для меня и для всей команды. Разумеется, в таких случаях нужна поддержка. В "Шахтере" чувствуется семейная атмосфера. Сикану просто нужны были напутственные слова, которые я ему и сказал.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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