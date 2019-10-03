УЕФА не отметил победу "Шахтера": в сборной тура нет "горняков"

/ Фото: UEFA.com

Официальный сайт УЕФА опубликовал команду недели по итогам матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В символическую сборную недели не включили ни одного футболиста "Шахтера", хотя тот же Андрей Пятов попал в сборную вторника в Лиге чемпионов от WhoScored.

Напомним, "Шахтер" одержал волевую победу над "Аталантой" в гостях, при этом "горняки" забили победный гол в компенсированное время матча, а еще при счете 0:0 Пятов парировал пенальти.

Реклама

Вратарь: Роман Бюрки ("Боруссия")

Роман Бюрки ("Боруссия") Защитники: Тома Менье ("ПСЖ"), Джон Лукуми ("Генк"), Ашраф Хакими ("Боруссия")

Тома Менье ("ПСЖ"), Джон Лукуми ("Генк"), Ашраф Хакими ("Боруссия") Полузащитники: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Эммануэль Деннис ("Брюгге"), Донни ван де Беек ("Аякс"), Серж Гнабри ("Бавария")

Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Эммануэль Деннис ("Брюгге"), Донни ван де Беек ("Аякс"), Серж Гнабри ("Бавария") Нападающие: Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Такуми Минамимо ("Зальцбург")

Напомним, сегодня свои матчи в еврокубках проведут другие представители Украины. "Александрия" во Львове встретится с "Гентом" Романа Яремчука и Игоря Пластуна. Онлайн матча "Александрия" – "Гент" есть на нашем сайте.

А после этого в Швейцарии местный "Лугано" примет киевское "Динамо". Поединок пройдет на нейтральном стадионе в Санкт-Галлене. Онлайн матча "Лугано" – "Динамо" есть на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама