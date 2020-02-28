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УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

28 февраля, 14:46

Кевин де Брюйне реализовал пенальти и сделал результативную передачу

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала против "Реала" бельгиец реализовал пенальти и сделал результативную передачу на Габриэла Жезуса. Отметим, что хавбек также был признан лучшим игроком этой встречи.

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Смотрите обзор матча "Реал" – "Манчестер Сити":

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Другими претендентами на награду были полузащитник "Барселоны" Серхи Бускетс, нападающий "Баварии" Серж Гнабри и хавбек "Лиона" Уссем Ауар. Ответный матч между "Манчестер Сити" и "Реалом" пройдет 17 марта в Англии.

Накануне Гвардиола убил в Мадриде двух зайцев – тренер "Манчестер Сити" и "Реал" одолел 2:1, и рекорд на свой счет записал. Наставник Александра Зинченко стал коучем, который чаще других в этом веке обыгрывал "Королевский клуб".

Читайте также, как Серхио Рамос установил три рекорда Лиги чемпионов в матче с "МанСити". Защитник сыграл в турнире 124 матча и получил четыре красные карточки.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Кевин де Брюйне

Источник: UEFA.com

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