УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала против "Реала" бельгиец реализовал пенальти и сделал результативную передачу на Габриэла Жезуса. Отметим, что хавбек также был признан лучшим игроком этой встречи.

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Смотрите обзор матча "Реал" – "Манчестер Сити":

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Другими претендентами на награду были полузащитник "Барселоны" Серхи Бускетс, нападающий "Баварии" Серж Гнабри и хавбек "Лиона" Уссем Ауар. Ответный матч между "Манчестер Сити" и "Реалом" пройдет 17 марта в Англии.

Накануне Гвардиола убил в Мадриде двух зайцев – тренер "Манчестер Сити" и "Реал" одолел 2:1, и рекорд на свой счет записал. Наставник Александра Зинченко стал коучем, который чаще других в этом веке обыгрывал "Королевский клуб".

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