УЕФА отметил крутую передачу Патрика на Додо в матче с "Динамо"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил подборку лучших ассистов третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Одной из лучших оказалась передача полузащитника "Шахтера" Алана Патрика на защитника Додо в матче против "Динамо Загреб".

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Бразилец одной передачей отрезал сразу трех защитников и вывел своего партнера по команде на ударную позицию.

Также в УЕФА отметили отличные голевые передачи от игрок "ПСЖ" Анхеля Ди Марии и полузащитника "Тоттенхэма" Эрика Ламелы.

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Отметим, что донецкий "Шахтер" в группе Лиги чемпионов идет на третьем месте, набрав четыре очка в трех турах.

Добавим, что в другом матче группы С состоялось знаковое событие. Малиновский открыл счет своим голам за "Аталанту", огорчив с пенальти вратаря "Манчестер Сити". Правда, это не спасло итальянский клуб от разгромного поражения.

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