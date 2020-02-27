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УЕФА выбрал 4 лучших гола первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

27 февраля, 19:02

Голосование проводится среди болельщиков на официальном сайте УЕФА

УЕФА назвал четырёх игроков, чьи голы будут претендовать на звание лучшего в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов. В номинацию попали гол форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в ворота "ПСЖ" (2:1), голы Йосипа Иличича и Ремо Фройлера из "Аталанты" в ворота "Валенсии" (4:1) и гол Дриса Мертенса из "Наполи" в ворота "Барселоны" (1:1).

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Голосование открыто среди болельщиков на официальном сайте УЕФА. Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" — "Боруссия Дортмунд" и "Барселона"— "Наполи" состоятся 10 марта, а встреча "Валенсии" и "Аталанты" состоится 17 марта.

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Накануне Гвардиола убил в Мадриде двух зайцев – тренер "Манчестер Сити" и "Реал" одолел 2:1, и рекорд на свой счет записал. Наставник Александра Зинченко стал коучем, который чаще других в этом веке обыгрывал "Королевский клуб".

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Смотрите обзор "Манчестер Сити" – "Реал" Мадрид в матче Лиги чемпионов:

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Лига чемпионов псж Боруссия Дортмунд

Источник: UEFA.com

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