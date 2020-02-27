УЕФА выбрал 4 лучших гола первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА назвал четырёх игроков, чьи голы будут претендовать на звание лучшего в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов. В номинацию попали гол форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в ворота "ПСЖ" (2:1), голы Йосипа Иличича и Ремо Фройлера из "Аталанты" в ворота "Валенсии" (4:1) и гол Дриса Мертенса из "Наполи" в ворота "Барселоны" (1:1).

Читайте также: "Бенфика" – "Шахтер" – онлайн ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Голосование открыто среди болельщиков на официальном сайте УЕФА. Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" — "Боруссия Дортмунд" и "Барселона"— "Наполи" состоятся 10 марта, а встреча "Валенсии" и "Аталанты" состоится 17 марта.

INSTAGRAM

Накануне Гвардиола убил в Мадриде двух зайцев – тренер "Манчестер Сити" и "Реал" одолел 2:1, и рекорд на свой счет записал. Наставник Александра Зинченко стал коучем, который чаще других в этом веке обыгрывал "Королевский клуб".

Читайте также, как Серхио Рамос установил три рекорда Лиги чемпионов в матче с "МанСити".

Смотрите обзор "Манчестер Сити" – "Реал" Мадрид в матче Лиги чемпионов:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама