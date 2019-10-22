Украинское дерби не получится: Зинченко припустит матч "Манчестер Сити" против "Аталанты"

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Украинский полузащитник Александр Зинченко снова пропустит матч "Манчестер Сити". Как сообщает официальный сайт УЕФА, украинец не сможет помочь "горожанам" в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против команды еще одного украинца Руслана Малиновского "Аталанты", который состоится сегодня в Манчестере. Смотреть матч "Манчестер Сити" – "Аталанта" можно с помощью нашей текстовой трансляции.

По информации источника, Зинченко пропустит матч из-за болезни. Подробности недуга украинца не сообщаются.

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За последний месяц Зинченко пропустил четыре матча своей команды. Сначала Хосеп Гвардиола утверждал, что просто дает украинцу время отдохнуть, но последующее отсутствие Александра стало вызывать все больше вопросов. В сети даже предположили, что Зинченко снизил к себе требования из-за романа с украинской журналисткой Владой Щегловой (Седан).

Ранее мы писали, что Александр Зинченко подарил своей невесте Владе Щегловой на день рождение щенка французского бульдога. Девушка так обрадовалась подарку, что не смогла сдержать слез.

Александр Зинченко подарил Владе Щегловой щенка Видео: Instagram

Напомним, после победы Украины над Португалией 2:1 и досрочного выхода на Евро-2020 Александр Зинченко предложил своей девушке Владе Седан выйти замуж. Футболист выложил фотографию у себя в Instagram, где стоит на колене, а на заднем фоне лежит куча роз. Как и положено игроку сборной Украины, предложение было сделано на главной арене страны НСК "Олимпийский".

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