Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

Улетный гол Суареса стал лучшим в Лиге чемпионов

4 октября, 17:21

Форвард красиво положил мяч в ворота "Интера"

Луис Суарес

Луис Суарес / Фото: Reuters

Реклама

УЕФА выбрал гол форварда "Барселоны" Луиса Суареса миланскому "Интеру" лучшим во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Ранее мы рассказывали, что в "Барселоне" нашли удивительную замену главному тренеру.

За награду также боролись полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш, защитник "Баварии" Йозуа Киммих и полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане.

Напомним, что в среду в матче второго тура Лиги чемпионов сыграли фавориты группы F – "Барселона" и "Интер". Встреча состоялась в городе Барселона на стадионе "Камп Ноу", где каталонцы обыграли соперника со счетом 2:1.

Смотрите обзор матча "Барселона" – "Интер":

Напомним, что в другой паре группы F "Боруссия" Дортмунд обыграла чешскую "Славию" на выезде и вышла в лидеры группы. Они опережают каталонский клуб за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Также добавим, что накануне "Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Аталанты" в Лиге чемпионов. Победный гол в компенсированное время забил Манор Соломон. Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" – 1:2 есть на нашем сайте.

Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов Барселона Луис Суарес

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов
"Аталанта" – "Шахтер": видео голов и спорного пенальти в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Пятов раскрыл секрет отбитого пенальти в матче с
Пятов раскрыл секрет отбитого пенальти в матче с "Аталантой"Лига чемпионов
"Барселона" – "Интер": дубль Суареса спас каталонцев от пораженияЛига чемпионов
"Манчестер Сити" – "Динамо" Загреб 2:0 – чемпион Англии без Зинченко дожал лучший клуб ХорватииЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...