Улетный гол Суареса стал лучшим в Лиге чемпионов

Луис Суарес / Фото: Reuters

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УЕФА выбрал гол форварда "Барселоны" Луиса Суареса миланскому "Интеру" лучшим во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Ранее мы рассказывали, что в "Барселоне" нашли удивительную замену главному тренеру.

За награду также боролись полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш, защитник "Баварии" Йозуа Киммих и полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане.

Напомним, что в среду в матче второго тура Лиги чемпионов сыграли фавориты группы F – "Барселона" и "Интер". Встреча состоялась в городе Барселона на стадионе "Камп Ноу", где каталонцы обыграли соперника со счетом 2:1.

Смотрите обзор матча "Барселона" – "Интер":

Напомним, что в другой паре группы F "Боруссия" Дортмунд обыграла чешскую "Славию" на выезде и вышла в лидеры группы. Они опережают каталонский клуб за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Также добавим, что накануне "Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Аталанты" в Лиге чемпионов. Победный гол в компенсированное время забил Манор Соломон. Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" – 1:2 есть на нашем сайте.

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