В "Барселоне" нашли удивительную замену главному тренеру

Эрнесто Вальверде / Фото: AFP

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"Барселона"определилась с потенциальной заменой для Эрнесто Вальверде на случай, если результаты команды в ближайшее время не улучшатся. Ранее мы писали, что в Испании закрыли дело против Месси по обвинению в отмывании десятка миллионов.

В данный момент каталонцы на два балла отстают от лидирующего "Реала" и делят первую строчку группы F Лиги чемпионов с "Боруссией".

В случаи отставки наставника клуб хочет пригласить на его место тренера "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо. Он привел команду к победе в Кубке Либертадорес-2018. Но аргентинец на данном этапе сезона не намерен покидать клуб.

Кстати, Суарес в одиночку обыграл "Интер". Смотрите обзор матча "Барселоны" в Лиге чемпионов:

Напомним, что в другой паре группы F "Боруссия" Дортмунд обыграла чешскую "Славию" на выезде и вышла в лидеры группы. Они опережают каталонский клуб за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов:

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