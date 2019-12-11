В Лиге чемпионов новый возрастной рекорд: самый юный вратарь турнира играет в Бельгии

17-летний Вандевоордт в дебютном матче в Лиге чемпионов пропустил четыре мяча

Маартен Вандевоордт / Фото: Reuters

Маартен Вандевоордт из "Генка" стал самым юным вратарем в истории Лиги чемпионов. Юный голкипер вышел на поле в матче шестого тура группового этапа турнира "Наполи" – "Генк" (4:0) в возрасте 17 лет и 287 дней и превзошел рекорд Миле Свилар из "Бенфики".

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Правда, записать этот матч себе в актив юный голкипер вряд ли сможет, ведь его команда пропустила четыре мяча. К слову, за весь групповой этап Лиги чемпионов "Генк" пропустил 20 мячей, отличившись лишь пять раз.

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Отметим, что самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов является Селестин Бабаяро, который появился на поле в составе "Андерлехта" в возрасте 16 лет и 87 дней. Случилось это еще в сезоне 1994/95 годов.

А самым юным автором гола в Лиге чемпионов стал игрок "Барселону" Ансу Фати в матче против "Интера" (1:2). На момент взятия ворот юному дарованию каталонцев исполнилось всего 17 лет и 40 дней.

Самые юные вратари в истории Лиги чемпионов:

17 лет 287 дней: Маартен Вандевоордт ("Наполи" – "Генк" 4:0, 10.12.19)

18 лет 52 дня: Миле Свилар ("Бенфика" – "Манчестер Юнайтед" 0:1, 18.10.17)

18 лет 118 дней: Икер Касильяс ("Олимпиакос" – "Реал" 3:3, 15.09.99)

18 лет 125 дней: Николай Михайлов ("Левски" – "Вердер" 0:3, 31.10.06)

18 лет 159 дней: Игорь Акинфеев ("Порту" – ЦСКА 0:0, 14.09.04)

18 лет 246 дней: Адриан Шемпер ("Лион" – "Динамо" Загреб 3:0, 14.09.16)

18 лет 262 дня: Максим Кабанов ("Спартак" Москва – "Фейеноорд" 2:2, 18.09.01)

18 лет 327 дней: Давид де Хеа ("Порту" – "Атлетико" 2:0, 30.09.09)

19 лет 61 день: Пере Рейна ("Барселона" – "Фенербахче" 1:0, 31.10.01)

19 лет 77 день: Тимон Велленройтер ("Шальке" – "Реал" 0:2, 18.02.15)

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