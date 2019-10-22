Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,98
27,9

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

В Украине назвали клубного тренера Зинченко сепаратистом

22 октября, 16:31

Хозяин харьковского отеля, в котором часто останавливается Гвардиола, рассказал, каков Хосеп вне поля

Зинченко и Гвардиола

Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

Реклама

Владелец харьковского отеля, в котором часто останавливаются сборная Украины по футболу и соперники "Шахтера" по еврокубкам, рассказал о своем общении с Хосепом Гвардиолой – главным тренером "Манчестер Сити" и клубным наставником лидера "сине-желтых" Александра Зинченко. Смотрите "Манчестер Сити" – "Аталанта" онлайн матча Лиги чемпионов.

"На последнюю игру с "Шахтером" "Манчестер Сити" приехали на следующий день после 2:3 от "Норвича", – вспоминает Юрий Сапронов. – Зацепил эту игру, а Хосеп говорит: "Мы ударили 19 раз и забили 2, нам ударили 4 раза и забили 3. Как это?" Он все еще держал эту игру в голове... Гвардиола очень глубокий, разносторонний и эрудированный человек. Мы же говорили не только о футболе. Он отлично играет в шахматы, разбирается в вине, рассуждает о климате и геополитике. Это плохое слово, но Хосеп – сепаратист. Он так и говорит: "Я – каталонец"

Смотрите, как "Шахтер" играл в Харькове с "МанСити" в сентябре

Читайте также: Наставника "Манчестер Сити" хотят выдвинуть на пост главы правительства Каталонии

На вопрос – обсуждали ли с Хосепом Гвардиолой ситуацию в Украине? – Юрий Сапронов ответил: "Да, он спрашивал, как все на самом деле на Донбассе, гражданская ли это война. Я ответил: "Нет, там российские войска". Он слушал, но никак не комментировал. Это было в прошлом году".

Отметим, что в третьем туре Лиги чемпионов 22 октября "Манчестер Сити" Гвардиолы принимает "Аталанту" Малиновского, а "Шахтер" в Харькове играет с загребским "Динамо". Онлайн "Шахтер" – "Динамо" Загреб смотрите в трансляции на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Каталония Манчестер Сити Хосеп Гвардиола юрий сапронов

Источник: ua.tribuna.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Динамо": онлайн суперматча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Месси и Роналду, отдохните! Назван главный претендент на
Месси и Роналду, отдохните! Назван главный претендент на "Золотой мяч"-2019Футбол
"Он усилит нашу команду": Срна заинтриговал большим трансфером "Шахтера"Футбол
Судьей матча
Судьей матча "Шахтера" с Загребом назначили испанца, насолившего дончанам в Лиге ЕвропыЛига чемпионов
"Непредсказуемый": тренер загребского "Динамо" назвал самого опасного игрока в составе "Шахтера"Лига чемпионов
Легенду футбола Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Легенду футбола Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...
загрузка...