В Украине назвали клубного тренера Зинченко сепаратистом

Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

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Владелец харьковского отеля, в котором часто останавливаются сборная Украины по футболу и соперники "Шахтера" по еврокубкам, рассказал о своем общении с Хосепом Гвардиолой – главным тренером "Манчестер Сити" и клубным наставником лидера "сине-желтых" Александра Зинченко. Смотрите "Манчестер Сити" – "Аталанта" онлайн матча Лиги чемпионов.

"На последнюю игру с "Шахтером" "Манчестер Сити" приехали на следующий день после 2:3 от "Норвича", – вспоминает Юрий Сапронов. – Зацепил эту игру, а Хосеп говорит: "Мы ударили 19 раз и забили 2, нам ударили 4 раза и забили 3. Как это?" Он все еще держал эту игру в голове... Гвардиола очень глубокий, разносторонний и эрудированный человек. Мы же говорили не только о футболе. Он отлично играет в шахматы, разбирается в вине, рассуждает о климате и геополитике. Это плохое слово, но Хосеп – сепаратист. Он так и говорит: "Я – каталонец"

Смотрите, как "Шахтер" играл в Харькове с "МанСити" в сентябре

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На вопрос – обсуждали ли с Хосепом Гвардиолой ситуацию в Украине? – Юрий Сапронов ответил: "Да, он спрашивал, как все на самом деле на Донбассе, гражданская ли это война. Я ответил: "Нет, там российские войска". Он слушал, но никак не комментировал. Это было в прошлом году".

Отметим, что в третьем туре Лиги чемпионов 22 октября "Манчестер Сити" Гвардиолы принимает "Аталанту" Малиновского, а "Шахтер" в Харькове играет с загребским "Динамо". Онлайн "Шахтер" – "Динамо" Загреб смотрите в трансляции на нашем сайте.

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