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Впервые за 14 лет Месси или Роналду не сыграют в полуфинале Лиги чемпионов

15 августа, 14:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Зато впервые в истории в полуфинале сыграют три немецких тренера

Впервые с сезона 2005/2006 годов в полуфинале Лиги чемпионов не сыграют Лионель Месси или Криштиану Роналду. Напомним, вчера "Барселона" разгромно проиграла "Баварии" со счетом 2:8 в четвертьфинале турнира.

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А "Ювентус" не смог преодолеть стадию 1/8 финала, где по сумме двух матчей уступил "Лиону" (0:1 и 2:1). Кстати, как мы писали ранее, Криштиану Роналду забил все голы "Ювентуса" в плей-офф Лиги чемпионов в двух последних сезонах. Но этого оказалось мало, чтобы бороться за победу в турнире.

Кроме этого, впервые с сезона 2006/2007 годов в полуфинале ЛЧ не будет испанских клубов. Ранее турнир покинули мадридские "Реал" и "Атлетико". "Королевский клуб" в 1/8 финала уступил "Манчестер Сити", а "матрасники" в четвертьфинале проиграли "Лейпцигу". Результаты матчей Лиги чемпионов.

Кстати, в полуфинале, кроме "Лейпцига" и "Баварии", сыграет "Пари Сен-Жермен" – все три клуба тренируют немецкие наставники Юлиан Нагельсман, Ханс-Дитер Флик и Томас Тухель соответственно. Три немецких тренера впервые в истории вышли в полуфинал главного еврокубкового турнира.

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Еще один полуфиналист турнира определится в сегодняшнем матче "Манчестер Сити" – "Лион". Трансляция онлайн "Манчестер Сити" – "Лион" уже доступна на нашем сайте, также матч можно смотреть с помощью сервиса Oll.tv.

Смотрите, как "Бавария" уничтожила "Барселону":

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Криштиану Роналду Лионель Месси Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Ханс-Дитер Флик

Источник: Сегодня|Спорт

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