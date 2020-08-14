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"Выпьем пива вместе в отеле, а завтра подумаем о "ПСЖ": самый молодой тренер в полуфинале Лиги чемпионов

14 августа, 08:51

Елена Павлова Елена Павлова

Нагельсманн считает, что его футболисты были немного лучше "Атлетико" в конце матча

Главный тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу представителя Бундеслиги в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" – 2:1. 33-летний Нагельсманн стал самым молодым наставником, которому удавалось пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

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"Это была хорошая игра для моей команды, и я очень счастлив. В конце концов, я думаю, мы были немного лучше в конце матча, и в этом была разница. Мы не создавали много моментов, но и "Атлетико" этого не делал. Думаю, что мы были немного более опасными возле ворот соперника. Хорошо, что мы находимся в полуфинале. У нас не будет много времени, чтобы отпраздновать эту победу, но, возможно, мы выпьем пива вместе в отеле, а завтра сосредоточимся на "ПСЖ". Это нормально, что вам хочется большего, когда вы проходите в следующий раунд. Сегодня мы счастливы, а завтра начнем думать о "ПСЖ". Это будет еще одна сложная игра, но у нас будет план", — цитирует Нагельсманна Daily Mail.

В полуфинале "Лейпциг" встретится с чемпионом Франции "ПСЖ". Матч состоится 18 августа в Лиссабоне. Ранее лидерам парижан Неймару и Мбаппе пообещали "пожизненные" контракты после чумовой победы над украинцем.

Смотрите, как "Лейпциг" выбил из борьбы "Атлетико"

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тренер Лига чемпионов Лейпциг Атлетико Мадрид четвертьфинал Юлиан Нагельсманн
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