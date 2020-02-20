Загадочная история разных футболок: "Лейпциг" потерял часть формы во время перелета в Англию

Тимо Вернер, Кристофер Нкунку и Лукас Клостерман в матче с "Тоттенхэмом" были одеты не так, как их партнеры

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм" минимально уступил в Лондоне немецкому "Лейпцигу" со счетом 0:1. Единственный гол на счету Тимо Вернера. Но гости Альбиона запомнились не только своей игрой, но и разной формой футболистов. Различия были не критичные, но и не заметить их было тяжело.

Читайте также: Игрок "Тоттенхэма" яростно отреагировал на замену: Моуринью объяснил выходку футболиста

Футболисты "Быков" Тимо Вернер, Кристофер Нкунку и Лукас Клостерман вышли на игру в футболках, которые отличались от тех, в которых появились их партнеры по команде. На одежде этого немецкого трио спонсорские логотипы оказались не цветными, а белыми.

Реклама

На второй тайм Вернер и Нкунку вышли уже в такой же форме, как и остальные игроки "Лейпцига", а единственным игроком в футболке с логотипом другого цвета остался Клостерман. Представители немецкого клуба заявили, что форма с цветными логотипами потерялась во время перелета из Германии в Великобританию. Но откуда же взялась правильная форма у Вернера и Нкунку на вторую половину встречи, пока неясно.

Пользователи соцсетей сделали два основных предположения. Либо казус с формой был своеобразной рекламной акцией "Лейпцига", чтобы обратить внимание на своего спонсора. Либо правильные логотипы футболистам могли приклеить в перерыве. Ранее мы писали, что Моуринью не может выиграть в плей-офф Лиги чемпионов шесть лет.

Смотрите обзор матча "Тоттенхэм" — "Лейпциг" – 0:1

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама