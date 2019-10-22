Защитник "Шахтера" сравнил загребское "Динамо" с удобными "крестьянами" из Германии

Сергей Кривцов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов оценил загребское "Динамо" – соперника дончан по матчу третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет во вторник, 22 октября, в Харькове на ОСК "Металлист". Начало – в 19:55. Онлайн Шахтер – Динамо Загреб смотрите в трансляции на нашем сайте.

"Мы еще в воскресенье посмотрели атакующие маневры загребского "Динамо", – рассказал центрбек "горняков" Сергей Кривцов. – Команда по тактике напоминает "Хоффенхайм", играет в пять защитников. Большое число игроков бежит в атаку, есть очень грамотный нападающий Петкович, он правильно открывается, цепляется за мяч. Одного выделить кого-то тяжело"

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Напомним, с немецким "Хоффенхаймом", известным болельщикам по прозвищу "крестьяне", "Шахтер" дважды встречался в предыдущей Лиге чемпионов. Соперник оказался достаточно удобным для "оранжево-черных". В Харькове команды разошлись миром (2:2), а в Германии победа досталась дончанам (3:2).

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Отметим, что ранее тренер загребского "Динамо" назвал самого опасного игрока в составе "Шахтера". Ненад Бьелица ответил на все возможные вопросы перед игрой Лиги чемпионов с "горняками" – даже о костюме Зорро. Особо же коуч хорватов выделил у дончан их капитана – Тайсона.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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