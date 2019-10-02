"Зенит" – "Бенфика": онлайн матча соперников по группе G

Зенит - Бенфика / Фото: Twitter

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В среду, на "Газпром Арене" пройдет поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В группе G встречаются "Зенит" и "Бенфика". Мы проведем онлайн матча с яркими фото и видео голов.

"Зенит" – "Бенфика" 0:0

"Зенит" начал групповой этап турнира, на выезде сыграв вничью с "Лионом" со счетом 1:1. Перед очной встречей российский клуб расположился на втором месте.

А вот "Бенфика" же в первом туре на своем поле принимала "РБ Лейпциг" и проиграла 1:2. Сейчас португальская команда занимает последнее место в квартете G.

Ориентировочные составы:

"Зенит": Лунев; Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков; Оздоев, Барриос, Дуглас Сантос; Дриусси; Дзюба, Азмун

Под вопросом: Малком (бедро)

"Бенфика": Влаходимос; Томаш Тавареш, Ферру, Рубен Диаш, Гримальдо; Фейса, Габриэл, Таарабт, Пицци; Рафа, Сеферович

Не сыграют: Конти (бедро), Флорентину (колено), Шикинью (приводящая мышца), Андре Алмейда (мышца)

"Зенит" и "Бенфика" провели между собой шесть матчей, в которых они одержали по три победы. Причем, дважды их пути пересекались в 1/8 финала Лиги Чемпионов – в сезонах 2011/12 и 2015/16. И оба раза дальше шли три португальцы.

"Понятно, что "Бенфика" всегда является одним из лидеров португальского футбола, команда с огромной историей. Это уже подразумевает под собой определенное доминирование и стремление быть лучше. Это видно по игре и по тем результатам, которые есть у нашего противника. Нас ждет интересный матч, а параллели сейчас проводить абсолютно неправильно. "Бенфика" хорошая команда, есть очень талантливые молодые игроки. Конечно же, нам будет сложно, но мы готовы к этой игре", – сказал тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Зенит" – это действительно очень сильная команда, способная играть по-разному. Может играть длинными передачами и отходить назад, если того требует ситуация, но "Зенит" всегда идет вперед и пытается доставлять мяч к чужим воротам как можно быстрее. Мы должны быть к этому готовы. Состав мы выберем, исходя из готовности каждого игрока. В любом случае мы понимаем, что нас ждет непростая игра", – отметил наставник "Бенфики" Бруну Лаже

Как сообщалось ранее, немецкие власти взялись за Тимощука: открыто два уголовных дела. "Это уже не он против меня – я против него. Это государство Германия, а конкретнее, прокуратура Баварии против Анатолия Тимощука. Одна статья – за неуплату алиментов. Другое уголовное дело – за мошенничество", – рассказала Навроцкая.

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