"Зенит" обыграл "Лион" ценой потери Ракицкого: видео голов матча Лиги чемпионов

Команда из Санкт-Петербурга вышла на второе место, но теперь не может рассчитывать на украинца

"Зенит" празднует победу / Фото: Reuters

В Санкт-Петербурге состоялся матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором "Зенит" обыграл с "Лион" со счетом 2:0. По голу в ворота французских "ткачей" в концовке каждого из таймов забили Дзюба и Оздоев. Отметим, что накануне этого поединка России пообещали, что у нее не отберут Евро-2020.

Обзор матча "Зенит" – "Лион" (2:0)

Благодаря этой победе "Зенит" набрал 7 очков, как и "Лион", но по личным встречам обошел французский клуб и занял второе место, позволяющее выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. В последнем туре группового этапа "Зенит" на выезде встретится с "Бенфикой", а "Лион" в родных стенах примет "Лейпциг".

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Отметим, что в матче с "Бенфикой" "Зениту" не помогут Далер Кузяев и Ярослав Ракицкий, которые в поединке с "Лионом" получили по третьей в текущем розыгрыше турнира желтой карточке, а следовательно, заработали одноматчевую дисквалификацию.

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Зенит – Лион – 2:0

Голы: Дзюба, 42, Оздоев, 84

ЗЕНИТ: Кержаков – Ракицкий, Иванович, Караваев, Дуглас Сантос – Кузяев (Сутормин, 90+2), Оздоев, Барриос – Дриусси (Жирков, 81), Азмун (Ерохин, 83), Дзюба

ЛИОН: Антони Лопеш – Марсело, Дюбуа, Денайер, Андерсен (Гуири, 83) – Марсал (Коне, 58), Тузар, Корне (Черки, 74), Рен-Аделаид, Траоре – Дембеле

Предупреждения: Кузяев, Барриос, Оздоев, Ракицкий – Андерсен, Марсал, Дюбуа

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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