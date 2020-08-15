Зинченко дают 87 процентов на полуфинал: все прогнозы на матч "Манчестер Сити" – "Лион"

В заключительном четвертьфинале Лиги чемпионов аналитики прочат много голов и победу английского клуба

В субботу, 15 августа, в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе" в матче "Манчестер Сити" – "Лион" определится последний полуфиналист Лиги чемпионов. Аналитики практически не сомневаются, что это будет клуб украинца Александра Зинченко – "МанСити". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Смотреть "Манчестер Сити" – "Лион" онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

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"Манчестер Сити" – "Лион": где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" – "Лион": прогноз букмекеров

Англичане – очень большие фавориты противостояния. Коэффициент на победу "МанСити" в основное время матча составляет всего 1.20, тогда как ставку на победу "Лиона" можно сделать с котировкой 13.5, а на ничью – 7.20.

Аналитики букмекерских контор рассчитали такую вероятность результата матча в основное время: победа английского клуба 80 процентов, ничья 13 процентов, победа французов 7 процентов.

Коэффициенты на победу в противостоянии с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти такие: 1.11 на "Манчестер Сити" и 7.50 на "Лион". Значит, с вероятностью в 87 процентов в полуфинал пробьются Зинченко и компания.

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Что касается количества забитых мячей, то с вероятностью в 65 процентов их будет три или больше. Коэффициент на "больше 2,5 голов" составляет 1.45, а на "меньше 2,5 голов" котировка 2.75.

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Самые вероятные авторы голов в составе каждого клуба

Габриэл Жезус, "МанСити" – 1.87 (коэффициент на "забьет гол")

Рахим Стерлинг, "МанСити" – 2.05

Кевин де Брейне, "МанСити" – 2.50

Мусса Дембеле, "Лион" – 4.30

Мемфис Депай, "Лион" – 4.50

Максвелл Корне и Хуссем Ауар, оба "Лион" – по 9.00

"Манчестер Сити" – "Лион": ориентировочные составы от УЕФА

"Манчестер Сити": Эдерсон; Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Канселу; де Брейне, Родри, Давид Сильва; Бернарду Силва, Жезус, Стерлинг

Не сыграет: Агуэро (колено)

"Лион": Лопеш; Денайер, Марсело, Марсал; Дюбуа, Какере, Гимараэс, Ауар, Корне; Депай, Дембеле

Под вопросом: Денайер (пах), Корне (бедро), Тете (икроножная мышца)

Отметим, что победитель пары "Манчестер Сити" – "Лион" в 1/2 финала Лиги чемпионов встретится с "Баварией", разгромившей "Барселону" 8:2. Другую полуфинальную пару турнира составили "Лейпциг" и "ПСЖ".

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Обзор матча "Бавария" – "Барселона" (8:2)

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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