Назван победитель Лиги чемпионов-2020: смотрите, на кого после жеребьевки плей-офф ставят эксперты

Сегодня, 10 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов. Тут же свои корректировки сделали букмекеры, которые назвали фаворитов турнира.

Реклама

Читайте также: "Это будет как поход в школу": президент "Аталанты" – о встрече с "ПСЖ" в 1/4-й Лиги чемпионов

Аналитики считают фаворитом мюнхенскую "Баварию", которая еще не прошла в четвертьфинал, но победа в первом матче над "Челси" со счетом 3:0, сделал ее шансы на продолжение борьбы очень высокими. На победу немецкого клуба в турнире можно поставить с коэффициентом 4.00. Почти с такой же вероятностью может выиграть и английский "Манчестер Сити" – 4.33. Следом идут французский "ПСЖ" (6.50) и испанская "Барселона" (8.00).

Смотрите, как "Бавария" разбила "Челси" во время первой встречи команд в 1/8 финала

Реклама

Ниже оцениваются шансы мадридского "Атлетико" (9.00) и "Аталанты" из Бергамо (13.00). С коэффициентом 15.00 предлагается поставить на чемпиона Италии "Ювентус", с 17.00 — на "Лейпциг", с показателем 34.00 — на мадридский "Реал", который почему-то списывают в борьбе с "МанСити". Аутсайдерами эксперты контор считают "Наполи" – 67.00, "Лион" – 81.00, и совсем никто не верит в лондонский "Челси" – 251.00.

Зинченко и Канте, "Манчестер Сити" – "Челси" / Фото: Getty Images В тренде Пять голов с удалением: "Шахтер" обыграл "Динамо" в последнем украинском "классико" сезона

Напомним, что по итогам жеребьевки в 1/4 финала Лиги чемпионов образовались такие пары:

Пара 1. "Манчестер Сити"/"Реал" – "Лион"/"Ювентус"

Пара 2. "Лейпциг" – "Атлетико"

Пара 3. "Наполи"/"Барселона" – "Челси"/"Бавария"

Пара 4. "Аталанта" – "ПСЖ"

Реклама

Плей-офф Лиги чемпионов, начиная со стадии 1/4 финала, пройдет в Португалии. Тогда как "МанСити" и "Барселона" добились проведения ответных матчей еврокубков дома. Путевки в четвертьфинал ранее оформили "ПСЖ", "Аталанта", "Атлетико" и "Лейпциг". В парах "Реал" – "МанСити" (первый матч – 1:2), "Челси" – "Бавария" (0:3), "Лион" – "Ювентус" (1:0) и "Наполи" – "Барселона" (1:1) предстоит провести ответные поединки. Матчи должны пройти 7 и 8 августа.

Напомним, что стадия 1/4 финала пройдет с 12 по 15 августа и будет состоять из одного матча. Полуфиналы запланированы на 18 и 19 августа, а главный поединок турнира пройдет 23 августа. Матчи будут принимать стадионы в Лиссабоне "Да Луж" и "Жозе Алваладе". Тем временем Португалия ужесточила карантин из-за COVID-19.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама