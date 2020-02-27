"Бил жестко с обеих рук: скандальный Емельяненко встретился на ринге с Кадыровым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме фотографии с тренировки с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Ранее мы рассказывали, что Емельяненко встретил своего будущего оппонента в подъезде – он странно двигался и невнятно разговаривал.

"Сегодня меня мой друг Рамзан не жалел! Бил жестко с обеих рук!" — так Емельяненко подписал фото, на которых в числе прочего запечатлено, как Кадыров бьет его по лицу.

Отметим, что Емельяненко прибыл в Грозный для проведения тренировочного лагеря перед боем против Магомеда Исмаилова, который пройдет 3 апреля 2020 года в Москве.

Кстати, Емельяненко вновь замечен в нетрезвом виде возле больницы. Бойцу помогала выйти из машини неизвестная женщина.

Также добавим, что соперник скандального Емельяненко подогрел атмосферу перед грядущим боем. Представитель смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что в предстоящем поединке с Александром Емельяненко будет выбивать из него алкоголь.

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