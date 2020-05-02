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Боец UFC не станет драться до тех пор, пока обстановка в мире не улучшится

2 мая, 15:03

Максим Перепелица

Стипе Миочич думает о своей дочери

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич не поддерживает идею руководства о проведении турниров во время пандемии коронавируса. Кстати, участники долгожданного UFC 249 получили специальный протокол.

"Могу сказать за себя: я точно не буду драться во время пандемии. Поймите, нет никакого смысла соглашаться на это, когда у тебя нет возможности провести полноценный тренировочный лагерь. Ситуация в мире непростая. У меня хватает проблем. В первую очередь я думаю о своей дочери. Надеюсь, ситуация стабилизируется", – цитирует бойца BJPenn.

За всю карьеру в ММА 37-летний американец одержал 19 побед и потерпел три поражения.

Ранее мы писали, что красотка из UFC взяла на вооружение тренировку от украинского тренера. Девушка-боец провела необычную тренировку в бронежилете.

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Также мы рассказывали, как президент UFC вспомнил самый эпичный поединок, который продлился всего пять секунд. Дэйна Уайт назвал любимый нокаут в истории ММА.

Смотрите один из самых ярких нокаутов года в смешанных единоборствах:

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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MMA UFC коронавирус Стипе Миочич

Источник: Сегодня|Спорт

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