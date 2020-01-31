Бывший боец UFC Грин нарушил условия освобождения и сдался властям

Десмонд Грин / Фото: Twitter

Бывший боец UFC Дезмонд Грин оказался в тюрьме округа Бровард за нарушение условий освобождения, в то время как ожидал суда по делу о непредумышленном убийстве. 30-летний американец обвиняется в вождении без прав, что является преступлением во Флориде.

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Грин ожидает судебного разбирательства по делу о непредумышленном убийстве, вызванном автомобильной аварией 18 августа 2018 года, в результате которой погибли две женщины и несколько человек получили ранения в Пемброк-Пайнс. 30-летний Грин, известный по выступлениям в UFC и Bellator, дебютирует в ACA.

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Кстати, на турнире ММА в Москве произошла массовая драка между зрителями и спортсменами. Провокации посетителей привели к беспорядкам в зале и телесным повреждениям.

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Также мы рассказывали о редком видео – 18-летний Конор Макгрегор нокаутировал соперника в любительском бою.

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Стрельба на баскетбольном матче. Источник: twitter.com/Dab2Live

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