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Чемпион UFC отказывается от боя с Нурмагомедовым: "Это мой брат"

29 января, 10:42

Нигерийский боец уверен, что такого же мнения придерживается и россиянин

Камару Усман

Камару Усман / Фото: Instagram

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Чемпион UFC в полусреднем весе из Нигерии Камару Усман заявил, что не будет рассматривать предложения о бое против россиянина Хабиба Нурмагомедова, который владеет титулом в легком весе. Также Усман подчеркнул, что откажется от боя с другим нигерийцем Исраэлем Адесаньей, владеющим титулом чемпиона в среднем весе.

"Никогда не соглашусь на бой с Нурмагомедовым. Это мой брат. У нас один взгляд на эту ситуацию. Что касается Адесаньи, то я не хочу поединка с ним. Пусть лучше у Нигерии будут два бойца с титулами, чем один, владеющий двумя", – цитирует Усмана MMAJunkie.

Кстати, ранее мы писали, что чемпион мира по боксу вызвал Макгрегора в октагон: ответ Конора не заставил себя долго ждать. Ирландский боец сказал, чтобы Кроуфорд стал в очередь. Конор недавно провел свой первый бой после возвращения в октагон. Руководство UFC уже пообещало ему реванш с Хабибом.

Ранее мы писали о брутальном нокауте от бразильского бойца в первом бою в UFC. Поединок двух дебютантов UFC завершился нокаутом в первом раунде.

Также недавно занимательный бой прошел в рамках боксерского вечера в Миннеаполисе. На ринг вышел боксер с весом 184 кг, но смог продержаться на ногам менее двух раундов. Нокаут самого толстого боксера есть на нашем сайте.

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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UFC Хабиб Нурмагомедов Камару Усман

Источники: Советский спорт , Сегодня|Спорт

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