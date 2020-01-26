Вот это дебют: брутальный нокаут от бразильского бойца в первом бою в UFC

Герберт Бернс / Фото: Instagram

Бразильский боец смешанных единоборств Герберт Бернс успешно дебютировал в UFC, победив в дебютном бою в организации американца Нейта Ландвера. Бой состоялся в рамках UFC Fight Night 166 и завершился уже в первом раунде. Ландвер зажал Бернса у сетки, но Герберт неожиданно провел контратаку и коленом мощно пробил в челюсть оппоненту и отправил его на канвас.

Бернс одержал 10-ю победу в карьере, при этом впервые – нокаутом. Также на его счету два поражения. Ландвер потерпел третье поражение в карьере, кроме этого, на его счету 13 побед, 8 из которых – нокаутом. Отметим, что американец также проводил первый бой в Ultimate Fighting Championship.

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Напомним, что сегодня ночью состоялся супербой в Bellator. Кристиана Жустину по прозвищу "Киброг" нокаутировала Джулию Бадд и завоевала чемпионский титул в четвертой организации – ранее она была сильнейшей в UFC, Strikeforce и Invicta Fighting Championships.

Также сегодня ночью украинец Арнольд Хэгай проиграл бой за звание чемпиона мира по версии IBO Стивену Фултону. Для боксера из Одессы это поражение стало первым в его карьере на профи-ринге.

А Иван Редкач проиграл Дэнни Гарсии поединок за звание официального претендента на чемпионский пояс WBC. Украинец даже кусался в ринге, но все равно проиграл решением судей.

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