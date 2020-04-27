"Хабиб и Фергюсон никогда не подерутся": боец UFC откровенно высказался о мега-поединке

По словам Чарльза Оливейры, у них всегда что-то встает на пути

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра высказал мнение, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном никогда не состоится. Кстати, UFC представил проморолик поединка между Фергюсоном и Гэтжи

Бой Хабиба против Тони Фергюсона никогда не состоится. У них всегда что-то встает на пути. В этот раз помешал коронавирус. Всякое может случиться. Но я все равно думаю, что победит Фергюсон", – цитирует Оливейру MMA Fighting.

Они должны были встретиться 18 апреля на турнире UFC 249, но турнир перенесли из-за пандемии коронавируса. Бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым сорвался уже в пятый раз. Теперь Фергюсон встретится с Джастином Гэтжи 9 мая.

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Ранее глава UFC сделал заявление о будущем российской звезды смешанных боев Нурмагомедова. По словам Даны Уайта, возвращение Хабиба в октагон планируется в сентябре или октябре.

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